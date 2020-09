Cote d'Ivoire: Gouvernance d'entreprise - 21 administrateurs certifiés après une formation basée sur la performance

Ils sont 21 administrateurs exerçant dans divers secteurs d'activités de l'administration ivoirienne. Pendant 6 mois, ils été formés dans plusieurs domaines, notamment, la gouvernance d'entreprise, le rôle et responsabilité des mandataires sociaux, les mandataires sociaux et la stratégie de l'entreprise, finances et gouvernance, gouvernance économique et audit contrôle et gestion de risques etc.

La formation a été initiée par l'Institut National des Administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-ci) avec l'appui du Fonds de Développement pour la Formation Professionnelle (fdfp).

Ce, dans la dynamique de ses actions de promotion du certificat des administrateurs de sociétés (cas) de la zone Uemoa (union économique et monétaire ouest-africaine).

Après donc la formation, place à la remise de certificat de reconnaissance en matière de bonne performance de gestion en entreprise (publique ou privée). Pour cette étape, c'est l'hôtel Azalaï sise à Marcory-Abidjan qui a réuni les récipiendaires, le vendredi 18 septembre 2020.

En présence de N'golo Coulibaly, Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, par ailleurs président de la cérémonie, de Adams Sall, directeur de cabinet du ministre Moussa Sanogo (parrain).

Mme Viviane Zunon-Kipre, Présidente du Conseil d'Administration (pca) de l'Inad-ci, a indiqué que cette initiative de former des administrateurs, vise à professionnaliser la fonction d'administrateur de société, à établir les plus hauts standards en gouvernance des entreprises dans le respect des valeurs d'éthique, d'équité, d'intégrité et de recevabilité et d'excellence.

A l'en croire, il s'agit également de renforcer les compétences dans les domaines de la stratégie, du contrôle, des ressources humaines, de la responsabilité sociétale des entreprises et le savoir être des administrateurs.

A cette occasion, N'golo Coulibaly s'est félicité de l'initiative qui selon lui, garantit la crédibilité et la performance des entreprises en termes d'assurance et de bonne gouvernance.

Il a ensuite réaffirmé de sa disponibilité à accompagner l'Inad-ci à relever ce défi, avant d'exhorter les récipiendaires à promouvoir le leadership et la bonne gouvernance. « faite en sorte que le leadership soit à la hauteur pour la promotion de la bonne gouvernance », a-t-il exhorté.

Adama Sall a pour sa part, rappelé quelques notions de la performance en entreprise, notamment, la culture de l'excellence, la confiance, le travail bien fait.

Il a saisi l'occasion pour encourager ces hauts fonctionnaires de l'État à demeurer un modèle pour l'administration ivoirienne et surtout pour l'espace Uemoa.

Mamadou Ouattara, a au nom de tous les récipiendaires traduit les mots de remerciement à ses paires pour le travail abattu.

Créer, en avril 2013 à Abidjan, l'inad-ci est une organisation, spécialisée dans la professionnalisation du métier d'administrateur.