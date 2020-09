Congo-Kinshasa: Mushobekwa Kalimba wa Katana - Une histoire, un homme aux multiples œuvres !

Il a plu au Maître de l'Univers de rappeler auprès de lui, un certain 20 septembre 2004, à la Louvière (Belgique), à l'âge de 61 ans, son fervent serviteur. En ce 20 septembre 2020, la famille biologique de Fraterne-Didier Mushobekwa Kalimba wa Katana, c'est de lui qu'il s'agit, et amis ont une pensée toute particulière pour cet homme qui, malgré ses lourdes tâches et responsabilités, a toujours partagé à sa table un repas avec ses amis sans aucune distinction ethnique.

Il a cru en l'amour, en l'amitié et à l'avenir. Il a espéré vivre suffisamment longtemps pour transmettre son expérience. Mais hélas ! Dieu en a décidé autrement. Triste commémoration en ce 20 septembre 2020 où l'illustre disparu totalise dans l'au-delà 16 ans, jour pour jour. Pour immortaliser ce grand homme qui a marqué les esprits, un livre est en préparation et sera édité aux éditions L'Harmattan/Rdc. La famille biologique, pour sa part, réfléchit déjà sur comment ouvrir les portes de la Fondation MKWK à Katana (Sud-Kivu), sa ville natale et y édifier une bibliothèque au profit de toute la communauté. Une biographie y est aussi prévue. L'on apprend aussi que la tombe de l'illustre disparu qui était vandalisée au cimetière de la Gombe, vient d'être aménagée par la famille et la plaque posée de nouveau.

La disparition de Feu M. l'Ambassadeur Mushobekwa Kalimba wa Katana Fraterne-Didier, survenue un matin du 20 septembre 2004 à La Louvière (Belgique), aura marqué les esprits, pendant qu'il n'avait que 61 ans. 16 ans après, l'on a tendance à croire que cette mort vient d'intervenir aujourd'hui, tant les souvenirs sont frais.

En fouinant sur sa vie, l'histoire nous renseigne qu'il a été un grand homme, un bon diplomate, un homme du peuple et un patriote. Il débute sa carrière à l'âge de 26 ans et meurt à 61 ans. Humaniste, épicurien, avant-gardiste était Mushobekwa Kalimba wa Katana Fraterne-Didier, l'homme politique qui a eu une vie professionnelle bien remplie et riche d'expérience.

«Le 20 septembre 2014, le regretté Abbé Mugaruka décédé lui aussi le 7 novembre 2016, nous exhortait lors de la célébration des 10 années de la disparition de MKWK : "que si le Christ n'est pas ressuscité... vaine est notre foi. Nous croyons que nos actes nous suivent, dit-il. Et que c'est sur la terre que nous devrions créer notre ciel. Car pour lui, un voyage est réussi que lorsqu'on arrive à destination" », témoigne un membre de la famille. Et de marteler qu'aujourd'hui nous célébrons la vie, car MKWK a laissé le plus bel héritage qu'un mari, qu'un père, qu'un ami ou qu'un homme d'Etat pouvait laisser à sa famille : Le sentiment d'avoir été uniquement aimé. Nous ne l'oublierons jamais, à travers différents projets culturels et solidaires en sa mémoire pour les futures hommes et femmes de la Rd Congo.

La Fondation MKWK en étroite collaboration avec le Club 700 à Kinshasa

C'est depuis 2015 que la fondation MKWK est en étroite collaboration avec le Club 700 de Kinshasa, afin que le mois de décembre de chaque année, que les orphelins puissent célébrer la vie. Malheureusement fin août 2020, la famille Mushobekwa a déploré la disparition du responsable du Club 700, le Pasteur Victor Nzaji.

Que son âme repose en paix ! Mais, la Fondation est une œuvre qui ne mourra jamais tant que MKWK, à travers sa famille, vivra.

Au sujet du Club 700, disons que Marion Gordon Robertson, plus connu sous le nom de Pat Robertson s'était engagé, à faire appel à 700 personnes. C'est ainsi qu'il lança la chaîne américaine Christian Broadcasting Network (CBN). Et avec elle, son émission phare "The 700 club" donc la version française est le "Club 700" que nous connaissons si bien.

Aujourd'hui, CBN œuvre également dans l'humanitaire afin de soulager les peines de milliers de personnes à travers le monde et continue d'apporter un message d'amour et de paix via des émissions comme le Club 700 et aussi Superbook (le dessin animé chrétien). Il est présent dans près de 18 pays en Afrique francophone.

Le site internet https://mushobekwakwk.wixsite.com/mkwk permet de découvrir toutes ses œuvres.