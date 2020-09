Cote d'Ivoire: Béoumi/ Voirie urbaine - Le ministre Sidi Touré lance les travaux de bitumage de 5 kilomètres

Dans deux mois, les populations de Béoumi pourront circuler sur des routes bitumées en dehors de l'actuelle voie principale qui traverse leur ville.

Au total, Ce sont 5 km de bitume qui seront réalissé dans la capitale du pays Kodè, pour un montant de 600 millions de frs Cfa, totalement financés par l'Etat de Côte d'Ivoire.

Jeudi, le lancement desdits travaux a eu lieu, au rond-point de Béoumi, par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, en présence d'Alcide Yao, représentant le ministre de l'Equipement routier, Amedé Kouakou.

Constituées d'une chaussée de 7 mètres et de largeurs variant de 1 à 1,5 mètres de part et d'autre, ces nouvelles voies seront renforcées par la pose de bordures et une reprise du système d'assainissement. « Le rêve est devenu une réalité grâce au président Alassane Ouattara », s'est réjoui le ministre Sidi Touré.

Et d'ajouter : « Auparavant c'était le pont de Béoumi, il y a eu aussi le centre polyvalent et aujourd'hui c'est le bitumage de plus de 5 Km et tout cela grâce au président Alassane Ouattara.

Aujourd'hui nous célébrons le goudron, le goudron précède le développement, quand nous avons le goudron, nous avons le développement, il y a aussi des investissements, du travail, et aussi l'embellissement de la ville.

La paix a cette vertu, elle amène les réalisations grandioses et le développement. Il est donc important et que nous chérissions le vivre ensemble, la cohésion et la solidarité ».

Aux jeunes de la cité, et à la population toute entière, le ministre a annoncé de bonnes nouvelles : « Refusez la violence définitivement. Ce message s'adresse aux jeunes.

Tout ceci c'est pour vous, car, les entreprises vont s'appuyer sur les enfants de Béoumi pour ces travaux. Donc, c'est Béoumi qui va en bénéficier encore.

Avant la fin du moi d'Octobre, le ministre des Sports viendra pour la première pierre du stade de Béoumi...J'annonce aussi la remise d'un véhicule 4x4 à la police et un véhicule 4x4 à la gendarmerie ».

Pour Alcide Yao, représentant du ministre de l'Equipement et de l'entretien routier, ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la politique d'amélioration des infrastructures routières définie par le gouvernement à travers le programme de développement routier 2016-2025.

Ils visent l'amélioration des conditions de circulation dans la ville de Béoumi, et la valorisation du potentiel économique local. Dans sa seconde phase, ces travaux s'étendront avec le bitumage de l'axe Tiébissou- Sakassou-Béoumi.