Congo-Kinshasa: Kinshasa - Gentiny Ngobila passe au peigne fin les chantiers de la Capitale

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a effectué vendredi dernier, une visite d'inspection dans les chantiers de la capitale, question d'évaluer les travaux en cours d'exécution sous son impulsion. Accompagné de quelques membres de l'exécutif provincial dont le vice-gouverneur Néron Mbungu Mbungu, le numéro un de la ville de Kinshasa est parti de l'avenue de la paix longue de 2 km et demi et traversant les communes de Matete et Kinsenso, avant de prendre la direction de Lemba.

Avant cela, Gentiny Ngobila était en visite de réconfort au centre de santé et maternité Révolution, toujours dans la commune de Kinsenso. Il a été mis au parfum des difficultés qu'éprouvent non seulement le personnel de santé sur place, mais aussi certains patients.

A Matete et Kinsenso, l'autorité urbaine s'est assurée que ces travaux exécutés par l'Office de Voirie et Drainage (OVD) avec les matériels empruntés à la société congolaise Adi Construct, avancent normalement. Dans cette ambiance particulière marquée par des cris de joie de la population enthousiaste de voir la construction de cette route arrivée à terme, Gentiny Ngobila a reçu les explications de l'OVD et du conseiller technique du gouverneur. Les contraintes qui entravent la bonne marche des travaux ont été également exposées au chef de l'exécutif provincial de Kinshasa.

Il sied de noter à ce niveau que la première étape de construction de la chaussée sur cette avenue a concerné le tronçon compris entre les avenues Congo Japon vers le pont Matete et l'avenue Masiala à Kinsenso. L'importance de cette route n'est pas à démontrer car elle va du pont Matete jusqu' au territoire de Kasangulu dans la province du Kongo Central. Sa mise en service devrait désengorger certaines autres routes très sollicitées telle que by-pass. Cependant, une grande difficulté demeure, la présence de constructions anarchiques à ses abords du côté pont Matete, qui doivent en principe être démolies au risque de voir cette construction abandonnée comme ce fût le cas il y a des années.

Ce qui ne serait pas du goût des usagers et populations riveraines qui croient en ce projet salutaire. En effet, c'est la première fois que l'avenue de la Paix, l'unique voie principale d'entrée et de sortie de Kinsenso, ce coin enclavé de la ville va être construite.

Sur la droite ligne de Kin-Bopeto

De Kinsenso, le cortège du gouverneur a pris la direction de Lemba à quelques encablures de l'avenue de la paix. Gentiny Ngobila connu comme l'homme de la vision bopeto qui sous entend aussi le développement des infrastructures, a tenu à se rendre compte de l'évolution des travaux de construction et modernisation de l'avenue Kikwit sur financement du gouvernement provincial.

Sur place, les travaux de remblayage et de consolidation de la route continuent sans encombre. Les ingénieurs de safrimex ont donné quelques éclairages quant à la poursuite des travaux qui auront trois étapes importantes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas hésité à faire la marche pour voir la rivière où sera jeté un pont en matériaux durables en remplacement du pont Mungul Diaka qui relie la commune de Lemba aux communes de Limete, Ngaba, Makala, Kalamu et Bandalungwa.

De quoi réjouir plus d'un kinois qui voit en la construction de cette avenue non seulement la valorisation de leur milieu de vie mais aussi la fin des détours.