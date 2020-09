Congo-Kinshasa: V.Club en stage de préparation à Bandundu-Ville - Les autorités provinciales débordées par sa popularité !

En stage de préparation depuis plus d'une semaine à Bandundu-ville, l'AS V.Club de Kinshasa dont sa popularité n'est plus à démontrer dans ce coin du pays, serait à la base d'une insécurité qui sévit dans la ville suite à l'engouement qu'il draine ce dernier temps au stade du 06 mai, apprend-on des sources sur place.

Les autorités provinciales seraient débordées par cette popularité à tel point qu'elles ont refusé samedi à V.Club de jouer son match fixation contre Malebo Sport, une formation aussi populaire dit-on dans cette ville.

Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, qui aurait pris cette décision, à en croire les services de communication de V.Club, dit ne pas être à mesure de sécuriser la population au cas où Malebo Sport perdait ce match contre les Dauphins noirs de Kinshasa. V.Club newlook que conduit Florent Ibenge que tout le monde veut aussi le voir, fait des pleins terribles au stade du 06 mai depuis son arrivée. Et comme l'équipe s'entraîne chaque jour, le mouvement dans la ville a pris un sens unique, faisant la fête pour des inciviques. Et au finish, ce match n'a plus eu lieu.

Mazembe bat Don Bosco 3-1

Pendant ce temps, le Tout-Puissant Mazembe Englebert a joué et battu CS Don Bosco 3-1, à Kamalondo, à Lubumbashi.

Drazen, le nouveau coach des Corbeaux lushois a mis en avant plan, presque tous les cadres de l'équipe pour se faire une idée exacte à quelques jours du coup d'envoi du championnat. Ils étaient là sur terrain : Djo Issama, Kabaso Chongo, Trésor Mputu, Thomas Ulimwengu, Isaac Tshibangu, Chiko Ushindi, Mwape et tant d'autres.

Les deux buts de Mazembe sont à mettre à l'actif d'Isaac Tshibangu, ce jeune talentueux, un très bon ailier que Mazembe peut compter sur lui cette saison. Joël Beya le transfuge de Don Bosco n'a trouvé aucun inconvénient de sonner la cloche à son tour pour le troisième but. Tandis que les Salésiens ont réduit le score sur pénalty.

Sanga Balende lamine AS Victoria 5-0

Au stade Kashala Bonzola, Sa Majesté Sanga Balende, en première explication, a laminé AS Victoria, un club de la Ligue II, par un score de 5-1. En deuxième match contre la sélection locale, le score est allé de 3-2 en faveur des poulains d'Andy Magloire M'futila, très satisfait de la prestation de son équipe.

Sanga Balende d'après le calendrier, ne jouera son premier du championnat que le 14 octobre contre Don Bosco.

JSK se débarrasse de MK 2-0

Pour sa part, la Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK) a battu MK 2-0, samedi dans la matinée, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Très disciplinés techniquement et tactiquement, les poulains du coach Jean-Claude Makanda ont marqué au début et à la fin de la partie. L'ouverture du score de Baleki (9ème), n'a pas empêché Ekofo (83ème), bien servi par son capitaine Tshidibi Mira d'inscrire le deuxième but, faisant un but par mi-temps.

Par ce score, JSK a donc démystifié MK qui, pourtant, il y a deux jours, venait de faire un bon résultat de score nul (1-1), face au Daring Club Motema Pembe. Les protégés de Max Mokey n'ont eu que des larmes aux yeux pour regretter de n'avoir pas marqué dans ce match qu'ils ont bien joué. Ils ont été tout simplement trahis par la dame chance.

JSK qui vient fraîchement de la Ligue II, jouera son tout premier match à la Ligue I, le 7 octobre contre Renaissance du Congo. Le coach Camille Bolombo et ses poulains sont donc avertis.