Afrique de l'Ouest: 21 Septembre, Journée pour la #PaixauSahel - L'UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre s'engage avec les réseaux de Jeunes pour une paix durable au Sahel

communiqué de presse

Dakar, le 18 Septembre 2020 : Afin de célébrer la Journée Internationale de la Paix, le bureau Régional de l’UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC), les bureaux pays et les autres réseaux de jeunesse organisent le 21 Septembre une campagne autour des thèmes #JeunessepourlaPaix & #PaixauSahel. Cette initiative mobilisera les différentes parties prenantes de la région pour un appel à l’action concrète et durable.

Le Directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mabingue Ngom, a noté dans un article d'opinion que la célébration de cette année, qui est également le 20e anniversaire de la résolution des Nations Unies sur le Programme d'action sur une culture de la paix, est célébrée sous le thème « Façonner la Paix ensemble ». Il a affirmé : « Il est important de noter que le thème de cette année ainsi que celui de 2019, qui était « Action pour le climat pour la paix », ont eu une forte résonance avec le Sahel. »

Dans le contexte de vulnérabilité de la région du Sahel, cette journée constitue une opportunité d'échange et de partage sur de nouvelles approches et alternatives pour une paix durable et stable, particulièrement la présentation du projet Démographie – Paix – Sécurité.

En effet, le Bureau régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre s’est investi dans un projet de recherche sur la relation entre la Démographie, la Paix et la Sécurité au Sahel incluant le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, et la Mauritanie. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en œuvre de ce projet, qui inclut la réalisation d’un « livre blanc » sur le Sahel, trois études monographiques sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger, deux rapports d’analyse statistiques sur la relation entre les facteurs démographiques et l’insécurité au Sahel ainsi qu’une série d’articles d’actualité.

L’ensemble des travaux, qui ont fait l’objet d’une analyse par un comité scientifique, composé de personnalités et d’institutions de renom, sont en cours d’édition et seront présentés par le Directeur Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’ouest et du centre Mabingue Ngom, à travers un Blogdont le lancement est prévu pour le 21 Septembre 2020 à l’occasion de la journée internationale de la paix.

En plus de la session de lancement lors de la JIP, diverses activités telles qu’une discussion interactive avec les jeunes en partenariat avec « Parole aux jeunes » ainsi que la lecture des résolutions de la pétition lancée par les réseaux de Jeunes autour du thème « Quel plaidoyer autour des jeunes pour la paix dans le Sahel ? » seront menées.

L'UNFPA continuera de travailler avec les réseaux de jeunes, les gouvernements et les partenaires au développement pour créer des plates-formes et soutenir des initiatives en faveur de la paix et du développement durable au Sahel et au-delà.