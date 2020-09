Cote d'Ivoire: Désobéissance civile/Ouattara Aboubacar - « Le Rhdp ira aux élections quelles que soient leurs humeurs »

Les délégués départementaux de l'Union des jeunes des mouvements et associations Rhdp d'Adjamé (Ujma-Rhdp Adjamé) ont été investis le dimanche 20 septembre 2020, au siège du parti dans la commune.

Au nom du Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, parrain de la cérémonie, Ouattara Aboubacar, par ailleurs son conseiller politique, a profité de l'occasion pour répondre à l'opposition.

Qui, par la voix du président candidat du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, a appelé à la désobéissance civile, le même jour, lors d'une rencontre des plateformes des partis politiques, les syndicats et mouvements de la société civile proches de l'opposition, à maison du parti à Abidjan-Cocody.

«Allez dire à l'opposition que le Rhdp rejette son appel à la désobéissance civile, et ira aux élections Le Rhdp ira aux élections quelles que soient leurs humeurs. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à nous tous.

Ils peuvent appeler à la désobéissance civile parce qu'ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de bilan, ils n'ont rien, ils ont peur .Leur désobéissance civile égale à eux-mêmes leur comportement. Cette opposition qui est en face vaut quoi ?

Rien ! Ils savent que c'est terminé pour eux. Nous n'allons jamais accepter que cette opposition moribonde se moque ou se fout du candidat du Rhdp, Alassane Ouattara. Leur appel à la désobéissance civile égale à eux-mêmes.

Nous en avons fait jusqu'à cela n'a rien donné. Qu'ils appellent à la désobéissance civile, la Côte d'Ivoire va continuer à vivre.

Qu'ils désobéissent, nous allons obéir à la Côte d'Ivoire.», a-t-il lancé à l'endroit des délégués départementaux. Auxquels il a fait savoir que leur parrain les encourage à tourner le dos à toute forme de violence pour des élections présidentielles apaisées.

«Les élections présidentielles ne se font pas en France»

Il a également répliqué à la dernière sortie médiatique du président de Générations et peuples solidaires (Gps), Soro Guillaume, sans le nommer.

Celui-ci, au cours d'une conférence de presse le jeudi 17 septembre dernier à Paris, a déclaré qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre si Alassane Ouattara est candidat.

«Les élections présidentielles ne se font pas en France. Elle se font à Adjamé, Abobo, Treichville, Korhogo, Marcory, Port-Bouët.

Et non à Nice, à Montpellier, sur les Champs-Elysées. Ils ont eu l'argent dans ce que nous avons fait ensemble, qu'ils s'asseyent à Paris, qu'ils dépensent cet argent tranquillement et qu'ils laissent la Côte d'Ivoire en paix.

Ceux qui restent à six mille kilomètres pour parler, ils connaissent qui est Hamed Bakayoko, qui est le fils d'Alassane Ouattara.

Dès qu'il a commencé à parler, Paris a commencé à tousser.», a indiqué Ouattara Aboubacar, par ailleurs vice-président du conseil régional du Gontougo. Soumahoro Farikou, coordonnateur régional Rhdp et maire d'Adjamé, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara étaient aussi de la partie.

Tous les deux ont eu le même message à l'endroit des délégués départementaux Ujma-Rhdp. Celui de les inviter à investir le terrain avec les éléments de langage qu'il faut.

Et ce, à l'effet d'assurer à Alassane Ouattara, ont-ils dit, une victoire éclatante, dès le premier tour, au soir du 31 octobre 2020.