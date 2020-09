Ile Maurice: Sherrygate - Me Ashley Hurranghee convoqué au CCID

Après Rakesh Gooljaury et Husein Abdool Rahim, au tour de Shameem Korimboccus, alias Onenonly, de retourner sa veste ? Ce dernier, très actif sur les réseaux sociaux contre le gouvernement de Pravind Jugnauth de 2014 à 2019, avait même prétendu avoir été expulsé de Dubaï sur des pressions du gouvernement.

Cependant, il aurait en juillet dernier porté plainte pour un complot ourdi contre Sherry Singh, le CEO de Mauritius Telecom, par les avocats Ashley Huranghee et Samad Golamaully d'une part, et Kris Kaunhye et Murvin Beetun de Top TV d'autre part. Ce complot allégué serait lié à la vidéo de Top TV, qui accusait Sherry Singh d'avoir, entre autres, favorisé le prestataire privé Kailesh Persand pour la pose de fibre optique.

Cette plainte de Shameem Korimboccus aurait-elle poussé le Central Criminal Investigation Department (CCID) à convoquer les deux avocats ? Le 16 septembre 2020, l'ACP Budhoo du CCID convoque Me Ashley Hurhangee aux Casernes centrales le lendemain concernant une enquête sur une violation alléguée de l'Information and Communication Technology Act (ICTA). Le même jour, Me Yousuf Mohamed, avocat de Me Hurhangee, demande plus de détails sur la plainte et un renvoi. L'ACP Budhoo lui répond le lendemain que les éclairages d'Ashley Hurhangee sont attendus dans une affaire de complot liée à la violation alléguée de l'ICTA contenue dans la plainte OB 1240/2019. D'autres détails lui seront communiqués quand il se présentera pour son interrogatoire.

Me Yousuf Mohamed renvoie une autre missive le 17 septembre au CCID insistant sur les informations demandées. N'ayant obtenu aucune réponse, Me Hurhangee aurait demandé l'intervention de la cour pour interdire cette convocation. La cour se prononcera aujourd'hui. En cas de refus, Ashley Hurhangee devra se rendre au CCID. L'on en saura alors un peu plus sur ces deux mystérieuses plaintes de 2019 et juillet 2020 et si Kris Kaunhye et Murvin Beetun de TopTV seront aussi convoqués.