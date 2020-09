Madagascar: Antsiranana - Chute du nombre de nouveaux cas

La région Diana où se recentre actuellement le coronavirus, connaît une réduction rapide de nouveaux cas positifs. Cinq tests réalisés en deux jours le démontrent.

Le nombre de tests tend vers zéro. C'est la situation dans la ville d'Antsiranana, chef-lieu de la région Diana, ces dernières soixante douze heures. Recentré vers la partie Nord de l'île, le coronavirus a notamment frappé la région Diana pendant les deux premières semaines de ce mois et le contexte pandémique a conduit au remplacement du directeur du Centre hospitalier universitaire de Tanambao dans la ville d'Antsiranana.

« Nous avons zéro cas confirmé sur deux tests effectués par Genexpert. Nous avons cent vingt six personnes en cours de traitement dont cent onze à Antsiranana I, dix à Antsiranana II, quatre à Ambilobe, zéro à Ambanja et un à Nosy Be. Nous avons quatre personnes guéries toutes à Anstiranana I. Nous avons un décès à Antsiranana, il s'agit d'une femme de 35 ans, hypertendue avec pré-éclampsie. Enfin, nous avons trois formes graves à Antsiranana dont une au CHU de Tanambao et deux au CHU Place Kabary », apprend-on dans la journée du samedi, du Centre régional de commandement de la lutte contre le coronavirus à Antsiranana.

Changement

L'île de Nosy Be s'apprête à accueillir des touristes dans quelques jours. Située dans la région Diana, cette île n'a plus connu de nouveaux cas positifs pendant les jours passés jusqu'à ce que la contamination ait touché à nouveau une personne. Cette dernière suit maintenant un traitement et son cas a été signalé à la télévision nationale, samedi.

La baisse rapide du nombre de tests d'identification du coronavirus dans la ville d'Antsiranana porte ses fruits dans le contexte actuel de reprise et de maintien de la vie normale. Dans l'ensemble de la région Diana où les aides sociales sont attendues par la population qui a expérimenté le confinement, les autorités insistent sur l'impossibilité de revenir au confinement.

Depuis le début de ce mois où la contamination a connu une flambée à Diana, les habitants craignaient un retour au confinement. Dimanche, le Centre de commandement de la lutte contre le coronavirus dans la région Diana rassure en annonçant « n'avoir qu'un cas confirmé sur trois tests effectués par Genexpert. Nous avons cent vingt cinq personnes en cours de traitement dont cent dix à Antsiranana I, dix à Antsiranana II, quatre à Ambilobe, zéro à Ambanja et un à Nosy Be. Nous avons deux personnes guéries, toutes à Antsiranana I. Pour les malades qui développent une forme grave, aucune évolution de leur nombre par rapport à samedi ».

Pour l'ensemble du pays, jusqu'à hier deux cent vingt trois personnes sont décédées du coronavirus et mille cent quatre vingt deux suivent un traitement, tandis que quatorze mille six cent quarante six sont déjà guéries.