Madagascar: Exposition - Une génération d'artistes se retrouve à la Teinturerie

Une délicieuse évasion à travers les fresques et les œuvres d'artistes exceptionnels. La redécouverte de la galerie d'art de la Teinturerie à Ampasanimalo vous subjuguera.

Dans un cadre toujours aussi chaleureux et convivial, respirant à plein poumons la créativité, ainsi que les diverses inspirations de toute une communauté d'artistes, une galerie d'art émerveille. A sa manière, la Teinturerie Ampasanimalo, plus communément reconnue comme l'Is'Art Galerie auparavant, s'affirme toujours autant par la ferveur créative qui l'anime. Lieu de festivités où règne l'art sous toutes ses formes, elle accueille à nouveau dans sa fameuse galerie des artistes peintres ou plasticiens de tous horizons. Ces derniers jours, la galerie d'art de la Teinturerie Ampasanimalo s'enrichit continuellement de belles œuvres.

En attendant l'exposition inédite d'un artiste, elle nous invite à revisiter l'univers de plusieurs artistes de talent, notamment Clipse Teean, Taka Andrianavalona, Hery Zo Ralaindimby dit Ra HeryZ et Maherisoa Rakotomalala. Prenant les allures d'une exposition collective, cette redécouverte du milieu de l'art contemporain et urbain par ces artistes promet de subjuguer, mais aussi d'en inspirer plus d'un.

Haut en couleur

Ayant baigné dans le milieu depuis plusieurs années maintenant, ils raviveront chez les visiteurs de la galerie l'amour de l'art et particulièrement l'art pictural. En plus d'être une association des plus actives pour la promotion de l'art contemporain dans la Grande île, la Teinturerie s'affirme aussi comme véritable vivier d'artistes, dont ces quatre-là comptent parmi les porteé tendards. No tammen t Clipse Teean qui promeut une discipline qui brille par son accessibilité, mais aussi son engagement, à savoir les graffitis. Du collectif Jamerla Koonaction, au Kolotsaina Mainty, en passant par l'international en intégrant le Rusted Mic Renegades et le « International Business Music of Chambers », la jeune femme excelle dans son art du graffiti malgache.

De même, par son aspect plus sobre, mais néanmoins très haut en couleur, Maherisoa Rakotomalala se démarque par l'aspect engagé de ses œuvres. Vouant un intérêt particulier pour l'environnement, mais aussi la lutte contre les inégalités, l'artiste dépeint à travers ses tableaux les méandres de la société et une vision d'optimisme bien à lui. Le choix de ces artistes par la Teinturerie Ampasanimalo promet ainsi de vous interpeller car des surprises vous y en trouverez.