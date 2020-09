Cote d'Ivoire: Bagoué - Plusieurs infrastructures socio-communautaires d'un coût de 200 millions FCFA remises à la population

Le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, a procédé le week-end à la remise officielle de plusieurs infrastructures socio communautaires à impact rapide dans la région de la Bagoué.

A l'instar des autres régions, la Bagoué a bénéficié de la construction et de l'équipement de plusieurs infrastructures en plus des précédentes réalisations.

Il s'agit des centres multiethniques de médiation et d'arbitrage (Maison des chefs) de Kouto et de Ganaoni, du foyer polyvalent de Lafi ainsi qu'une pompe hydraulique à motricité solaire à Sianfon (Kasseré).

D'un coût global d'environs 200 millions de francs CFA, entièrement financés par le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, à travers le Fonds National de la Solidarité (FNS) et le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS), la construction de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la traduction de ses missions en actes concrets au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire national.

Ces projets communautaires s'inscrivent également dans un soutien aux agglomérations dépourvues du minimum d'infrastructures de base non concernées par les programmes et projets ordinaires de l'État et des collectivités territoriales et à la réparation communautaire des préjudices des crises survenues.

Ces projets, qui représentant un cadre de promotion de la solidarité de l'État et de réduction des inégalités sociales de base, participent de la mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement (PS Gouv 2019-2020). Ils représentent aussi un moyen concret de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix.

Aussi, faut-il souligner la joie des populations bénéficiaires. Celles-ci l'ont exprimé à travers des danses et des messages de remerciements à l'endroit du Président de la République Alassane Ouattara, du Premier Ministre Hamed Bakayoko et de la Ministre Mariatou Koné.

Représentant la Ministre Mariatou Koné, le Professeur Kouamé N'Guessan a invité les populations à continuer de cultiver et entretenir la paix et la cohésion sociale car aucun développement n'est possible sans l'entente.