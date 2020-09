Madagascar: Tennis-Roland Garros - Tessah et Irina en lice !

Deux joueuses de tennis professionnelles françaises d'origine malgache sont en lice à compter de ce jour aux qualifications de Roland-Garros 2020.

Bien qu'elles jouent pour la France, Tessah Andrianjafitrimo et Irina Ramialison sont aussi des actrices importantes pour le tennis malgache, non seulement pour l'inspiration, mais aussi pour leur implication dans la communauté. Elles sont malgaches vu leurs noms et elles parlent toutes les deux couramment le malgache. A propos de Tessah, elle n'est plus une figure à représenter dans cette discipline.

Elle est la fille de Teddy Andrianjafitrimo, un vieux de la vieille, ancien membre de l'équipe nationale. Teddy, qui avait ramené à Madagascar un titre africain chez les jeunes et depuis, il n'a également cessé d'agir pour le tennis malgache à travers toutes sortes d'actions comme des tournées de tournois, des stages pour les meilleurs espoirs, des séances de formation de cadres, etc. Le 14 octobre 2019, Tessah Andrianjafitrimo a atteint son plus haut classement en simple WTA (n ° 242). Avant cela, le 2 juillet 2018, elle a culminé au n° 389 du classement en double.

Irina Ramialison quant à elle est issue d'une famille ayant une longue histoire avec le tennis Gasy car son grand-père avait été dans la CNCLT (ancienne FMT) et surtout, malgré son programme chargé, Irina a régulièrement répondu présent aux sollicitations pour plusieurs Open International du Country Club Ilafy, qu'elle a gagné plusieurs fois et où on a pu la voir l'année dernière encore, lors de l'édition 2019.

Le 10 novembre 2014, elle a atteint son classement en simple, le plus élevé de sa carrière, au n° 243 mondial. Le 13 juillet 2015, elle a culminé à n° 196 au classement WTA en double.