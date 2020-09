Madagascar: Croissance verte - Madagascar à l'honneur au webinaire régional sur l'éducation entrepreneuriale

Madagascar fera une communication sur l'Education entrepreneuriale et technologique verte à un webinaire régional qui se tiendra le 28 septembre prochain.

Actions Sans Frontières (ASF invite les citoyens malgaches à formuler des propositions pour enrichir l'intervention de la Grande-île, durant le webinaire régional du 28 septembre prochain.

Débattons sur une « Education entrepreneuriale et technologique verte » la plus appropriée pour l'Afrique. Tel sera l'objet de l'action du 28 septembre, pendant laquelle Madagascar est invité à faire une présentation sur l'éducation post-Covid-19 pour une croissance verte en Afrique. Le pays sera représenté par l'ASF (Actions Sans Frontières), présidée par Rakotovoavy Andrianome Frédéric. Notons qu'ASF, en partenariat avec Graine de Vie dans le cadre d'une convention tripartite a eu l'accord du Ministère de l'Education Nationale pour apporter ses expertises et des propositions pendant 3 ans, dans la cadre de la réforme de l'éducation (PSE) lancée depuis des années à Madagascar.

« Pour enrichir la communication de Madagascar, ASF invite tout citoyen à formuler des propositions, car l'éducation est une affaire de tous », a communiqué cette organisation. D'après ses représentants, le Réseau africain des jeunes leaders pour la paix et le développement durable (ANYL4PSD) et la New Deal for Nature Coalition organiseront très prochainement, en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature, un atelier régional en ligne certifié intitulé « Hub de croissance verte de la jeunesse africaine et de la société civile : De la pandémie à l'atteinte de l'Agenda 2030, Mobilisés pour le changement ».

Thèmes. Selon les explications cet atelier régional virtuel vise à contribuer à mieux construire après Covid-19 et à réaliser la décennie d'action accélérée, de voies de transformation et de livraison pour le développement durable. Les thèmes principaux concernent la « Déclaration et feuille de route de la jeunesse africaine et de la société civile contre la Covid-19 et les pandémies pour une reprise de la croissance verte en Afrique et dans le monde :

Analyse pour une mise en œuvre efficace » ;

« Le rôle de l'éducation au développement durable pour mieux reconstruire dans la Décennie d'Action pour la réalisation des objectifs de développement durable » ;

« Réaliser la décennie d'action et de réalisation des ODD : comment la restauration des écosystèmes peut-elle aider à prévenir les catastrophes et contribuer à la croissance verte en Afrique d'ici 2030? » ;

« Développer des partenariats transformationnels pour catalyser la mise en œuvre des ODD : défis, enjeux et perspectives » ;

« Le rôle de la solidarité internationale pour accélérer l'Action et engager sur de nouvelles voies pour réaliser l'Agenda 2030 » ;

« Renforcer la consolidation de la paix et le désarmement pour la réalisation des ODD : le rôle des jeunes, des femmes et de la société civile (RCSNU 1325; 2250 et 2535) ».

Cet événement prévoit également un Partage d'expériences d'initiatives innovantes liées à la lutte contre les pandémies, la promotion de la croissance verte et de l'économie lors de la Covid-19.