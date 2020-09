Madagascar: World Clean Up Day - La STAR suit le mouvement avec le projet Kopakelatra

Le mouvement World Clean Up Day est un événement mondial dont le but est d'encourager la population à la lutte contre la pollution de la planète.

Aussi, un nettoyage citoyen est organisé sur une journée par divers organismes. Cette année, la STAR, à travers son projet Kopakelatra, a participé à ce mouvement en invitant la population d'Antananarivo à remettre des bouteilles en plastiques dans ses collecteurs. A cette occasion, une caravane s'est rapprochée de la population sur l'itinéraire : Ambohimanarina, 67 ha, Ampefiloha ; le samedi 19 septembre 2020. Et pour motiver les tananariviens, la STAR a organisé un petit challenge où la personne qui arrive à ramener le plus de bouteilles en plastique est récompensée. Le lot ? Un bon d'achat de 100 000 Ariary pour acheter ce qu'il où elle veut sur les trois magasins qui ont servi de points de rassemblement de la caravane.

Le projet était un succès puisque des centaines de personnes y ont participé. Selon le rapport de la STAR, plus de 400 kg de bouteilles en plastique ont été collectées sur les trois points durant la journée du samedi. Par ailleurs, avec Kopakelatra, on peut se rendre compte que de plus en plus de personnes font attention à ne pas jeter leurs bouteilles en plastique n'importe où. Les Malgaches sont de plus en plus sensibles à la protection de la planète. Néanmoins, les efforts fournis doivent être maintenus, voire renforcés.