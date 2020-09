Algérie: Président Tebboune - Réduire le montant des transferts sociaux sans attenter aux catégories défavorisées

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé à l'impérative "réduction" du budget destiné aux transferts sociaux, oscillant entre 12 et 14 milliards de dollars par an, sans pour autant "attenter aux catégories défavorisées, aux pauvres et aux indigents".

"Le montant des transferts sociaux oscille entre 12 et 14 milliards de dollars par an. Ce chiffre doit être revu à la baisse, d'une manière ou d'une autre, sans pour autant attenter aux pauvres et aux indigents dans notre pays", a indiqué le Président Tebboune qui intervenait lors d'une entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée dimanche soir.

La révision constitutionnelle soumise à référendum le 1er novembre prochain préservera le caractère social de l'Etat, a rassuré le président Tebboune.