Ile Maurice: MV Wakashio - «L'enquête toujours pas bouclée» indique l'enquêteur en cour

Le 6 octobre. C'est la date à laquelle les débats sur la motion de remise en liberté du capitaine de MV Wakashio auront lieu devant la Bail and Remand Court.

Alors que l'enquêteur principal devrait communiquer le stade de l'enquête pour que la défense puisse faire valoir s'il insistera avec sa motion à ce niveau, l'enquêteur a indiqué, en ce lundi 21 septembre, que l'enquête portant les circonstances entourant le naufrage du vraquier japonais, est loin d'être bouclée.

Du coup, le capitaine indien Sunil Kumar Nandeshwar devra revenir en cour le 6 octobre où sa motion sera débattue.

Pour rappel, c'est Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel dont ses services ne sont plus retenus par le suspect, qui avait présenté ladite demande devant la justice et avait réclamé la radiation d'accusation provisoire qui pèse l'homme de 58 ans au cas où sa première requête serait rejetée.

Faisant l'objet d'une accusation de 'unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation' en vertu des articles 5(1) (b) (2) et (9) de la Piracy and Maritime Violence Act, il lui est reproché en tant que capitaine d'un navire en opération, d'avoir été susceptible de mettre en danger sa navigation sûre en interférant avec le compas gyroscopique pour changer la trajectoire en le faisant s'échouer sur la côte de la Pointe d'Esny.