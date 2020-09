Egypte: Coopération entre l'OAI et l'Académie de la recherche scientifique portant sur le soutien des projets de recherche

Le président de l'Organisation arabe pour l' industrialisation (OAI), Abdel Moneim El-Taras a examiné avec le président de l'Académie de la recherche scientifique et de la technologie, le soutien de l'industrialisation locale et la fourniture d'un produit égyptien concurrent reposant sur les connaissances techniques et technologiques générées par les projets de recherche appliqués et les innovations, apprend-t-on d'un communiqué publié lundi.

Les entretiens ont de même porté sur l'enracinement de l'industrialisation locale, la formation des cadres humains, le soutien des projets de recherche et des innovations industrielles et le renforcement de la coopération dans le domaine des appareils médicaux.

Les deux côtés ont également convenu du lancement d'une compétition nationale pour le meilleur projet de fin d'études pour les étudiants d'université.

M. El-Taras a mis en exergue les directives du président Abdel Fattah Al-Sissi sur l'importance de l'investissement dans les cerveaux égyptiens et le soutien des innovations des jeunes pour réaliser le leadership dans les domaines des sciences et de la technologie.

Il s'est félicité du programme des "couveuses technologiques" adopté par l'Académie de la recherche scientifique jugeant important de relier la recherche scientifique à l'industrie et à la production des nouvelles technologies.

Pour sa part, M. Sakr a salué les programmes de formation, les importantes potentialités technologiques et industrielles de l'OAI confirmant qu'elle avait réussi à localiser la technologie au service de l'industrie conformément aux normes internationales de qualité.

M. Sakr a mis en exergue le lancement par l'Académie de la recherche scientifique du programme du soutien des alliances technologiques pour lier les recherches scientifiques et les universités à la société industrielle et aux institutions de la société civile soulignant que ce programme dépendait des méthodes scientifiques reposant sur les expertises et les expériences des pays développés.

