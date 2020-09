Gabon: Mouila/Makokou - La BAD va réhabiliter l'EPFASS

Les écoles provinciales de formation et d'actions sanitaires et sociales (EPFASS) de Mouila et Makokou feront peaux neuves, grâce à un financement de la Banque d'Etats de Développement (BAD). Cela se fera dès le premier trimestre de l'année prochaine.

C'est en raisons du manque criard de budget de fonctionnement, que les écoles sanitaires de Mouila et Makokou étaient fermées depuis une dizaine d'années. Les promesses pour leur remise à pied pourraient être tenues dès les premiers mois de l'année 2021.

Le ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiang Ndong, a rouvert ce dossier. C'est avec l'appui de la BAD que ces écoles seront totalement réhabilitées. Ce projet permettra la réhabilitation, l'équipement, la mise à niveau de laboratoire, l'appui logistique du renforcement des capacités institutionnelles et pédagogiques et de la formation continue de ces écoles. Elles permettront à nouveau de former des infirmiers, sages-femmes et autres agents en blouse blanche.

Les fonds nécessaires fournis par la BAD ont déjà été perçus par l'Etat gabonais. Ces écoles de formations renforceront les capacités des ressources humaines sanitaires.