Gabon: Baccalauréat 2020 - « Gabon-Action » honore les meilleurs bacheliers

L'association « Gabon Action », présidée par Mbeng Surya a, ce weekend, tenu une cérémonie dans un restaurant de la place, afin de récompenser les six meilleurs bacheliers des différentes séries. Un geste fort louable pour cette association qui s'est fixée un objectif cette année, à savoir prendre en charge les meilleures mentions au BAC session 2020.

Georges Nerville Magnonga Kamena série B, Honoré Maroga Agbote série C, Jephe Ette Owona série D, Liza Brunelle Tsagha série A1, Jean-Juste Obame Biyoghe série A2, ainsi que Nathan-Blaise Mihindu-Mi-Nzambe, lui aussi en série C, ont tous été honorés par l'association Gabon-Action dirigée par Mbeng Surya. Ils étaient à l'honneur, et vu l'importance du jour, ces jeunes bacheliers dont l'âge varie entre 14 et 20 ans, ont tous décroché leur baccalauréat 2020 avec mentions, malgré une année très marquée par l'arrêt prématurée des cours sur l'ensemble du territoire national.

C'est dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire, et les efforts fournis par les élèves que l'association Gabon-Action a tenu à saluer à sa manière les meilleurs lauréats de la dernière session du baccalauréat. On retrouvait parmi les récipiendaires, le jeune Nathan-Blaise Mihindu-Mi-Nzambe, le plus jeune bachelier de l'histoire notre pays ; âgé de seulement 14 ans, celui qui était encore jusqu'alors élève au collège Bessieux a reçu comme ses autres compagnons, une enveloppe de 250 mille francs CFA, en plus d'une imprimante et d'un ordinateur portable.

Ces récompenses viennent deux semaines après la proclamation des résultats du baccalauréat, et Mbeng Surya n'a pas attendu longtemps pour « venir en aide à ces jeunes qui, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils sont restés concentrés, au point d'empocher le BAC avec mention, raison pour laquelle nous avons tenu à leur rendre un vibrant hommage, tout en mettant un accent particulier sur un possible accompagnement de ces jeunes qui de par leur jeunesse nous montrent combien de fois ils ont besoin du soutien de tous », a-t-il déclaré.

L'association Gabon-Action est un mouvement apolitique qui accompagne l'État dans le développement du pays avec les moyens dont elle dispose, via des actions concrètes sur le terrain à caractère social, économique et éducatif.