Congo-Brazzaville: Promotion de la paix - Le C.R.E.R va appuyer le Conseil national du dialogue dans ses missions

Le Cercle de réflexion énergie républicaine (CRER) a exprimé, le 18 septembre à Brazzaville, au secrétaire permanent du Conseil national du dialogue (CND), Martin Mbéri, sa volonté de soutenir son institution, dans le cadre de la promotion du dialogue social au Congo.

Le Cercle de réflexion énergie républicaine est une association apolitique dont la vocation est d'apporter sa contribution au relèvement des défis républicains qui se posent au Congo, en encourageant la culture du dialogue politique et intergénérationnel.

A ce titre, le CRER s'est engagé à nouer une franche collaboration avec le CND afin d'accompagner cette institution publique dans ses nobles missions, visant à contribuer à la quiétude générale et à pérenniser le climat de paix dans le pays.« Le Cercle de réflexion énergie républicaine est convaincu que le Conseil national du dialogue a un rôle important à jouer en synergie avec les autres institutions et forces vives de la République. Il estime que faire la promotion de la culture du dialogue et de tolérance constitue un véritable gage pour la pacification de la vie sociale », a souligné le coordonnateur du CRER, Richard Poungha Ebouangoye.

Il dit s'attacher à la culture du dialogue, parce que celui-ci "contribue à éclairer les zones d'ombres" et permet de "lever le voile, de vaincre les tabous et les préjugés". C'est, selon lui, une arme efficace contre la haine.

Réagissant à cet effet, le secrétaire permanent du CND a témoigné du soutien annoncé par le CRER, et a promis une première réunion de contact avec les responsables de l'association en vue d'élaborer un plan de travail commun.

« Vous ressemblez à une belle femme que vous enviez mais qui est déjà dans vos bras. Je suis donc très heureux et vous demande de vous préparer à être rassemblement d'élites car le travail qui nous attend n'est pas de basse étage », a indiqué Martin Mberi.

Pour promouvoir la culture de paix, le CRER a souligné avoir organisé plusieurs conférences-débats sur la problématique de dialogue. Les communications exposées ont porté entre autres sur les thèmes : La République et la citoyenneté ; La Congolité ; Le dialogue et la cohésion, le dialogue et cohésion nationale ainsi que la jeunesse et citoyenneté.

En rappel, le CND est un organe consultatif, de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la Nation. Il se réunit à la demande du président de la République et a pour mission de débattre et de se prononcer sur les grands problèmes politiques d'intérêt national liés à la promotion de la paix.