Algérie: Le Premier ministre présente ses condoléances à la famille du défunt Hamdi Bennani

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses sincères condoléances à la famille de l'artiste, Hamdi Bennani, décédé lundi à l'âge de 77 ans à l'hôpital Ibn Sina à Annaba, estimant que la scène artistique en Algérie, notamment la chanson Malouf, a perdu avec sa disparition "l'une de ses icônes".

"C'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que j'ai appris la nouvelle du décès de l'artiste Hamdi Bennani des suites d'une longue maladie qui l'a emportée et mis fin ainsi à une vie riche en œuvres et créations artistiques authentiques", a écrit le Premier ministre.

"En cette douloureuse circonstance, je ne puis que partager vos peines et tristesse. Je tiens également à vous présenter ainsi qu'à la famille artistique, mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah, Tout-Puissant, d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort", a conclu le Premier ministre.