Algérie: Ouargla - "Arak d'Arak" première expérience cinématographique valorisant la culture et le patrimoine local

Ouargla — Le tournage de l'œuvre cinématographique intitulée "Arak D'Arak" (ton fils est ton fils, en variante amazighe Ouarglie) vient d'être achevée, ouvrant la voie à sa production pour être projeté au début de l'année prochaine, a annoncé le directeur technique de cette production audiovisuelle.

Première expérience du genre en matière de production de documentaires traitant de facettes du patrimoine matériel et immatériel local, cette œuvre de 90 minute en variante amazighe Ouarglie "Taguergrant", tend, à travers une trentaine d'artistes, de jeunes talents locaux, à mettre en valeur les coutumes et traditions de la société ouarglie dans les années 80 et 90 du siècle dernier, son quotidien et certaines pans socioculturels menacés de disparition, a expliqué Mohamed-Ali Mahdjar.

Cette production vise également à ressusciter les composantes du legs matériel et immatériel de l'ancienne ville d'Ouargla, puisant dans les connaissances des archéologues, des sociologues, des conteurs populaires et du glossaire de la variante Taguergrant, en plus de l'utilisation d'anciens lexèmes en voie de disparition, a-t-il expliqué.

Les responsables de cette production entendent valoriser le legs culturel séculaire et sa préservation ainsi que la promotion du 7ème art et de l'audiovisuel dans la région.

Cette œuvre artistique est produite par la coordination des associations du vieux Ksar d'Ouargla, sous l'égide de la direction locale de la culture, avec le concours de nombreux instances locales.