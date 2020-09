Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Les affiches DCMP - Renaissance et V.Club - Mazembe prévues le 17 octobre

La 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football prévoit de belles affiches dès sa troisième journée.

Selon le calendrier récemment rendu public par l'instance organisatrice de cette compétition majeure du football en République démocratique du Congo, le derby de la capitale entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le FC Renaissance du Congo (club issu du premier après une dissidence) est programmé pour le 17 octobre 2020, au stade des Martyrs de Kinshasa. Depuis sa création en 2014, le FC Renaissance du Congo n'a jamais eu le dessus sur DCMP. Et les Oranges de la capitale rd-congolais pensent dur comme fer à briser ce joug.

Et le 18 octobre sur la même aire de jeu du stade des Martyrs de Kinshasa, on suivra avec attention le classico entre l'AS V.Club et le TP Mazembe de Lubumbashi, soit le vice-champion et le champion en titre du Congo. Notons-le, le derby de Kinshasa entre V.Club et DCMP est prévu le 22 novembre en neuvième journée, et celui de Lubumbashi entre le TP Mazembe et le FC Saint-Eloi Lupopo se jouera le même jour.