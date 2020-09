Maroc: Succès de la première implantation d' une prothèse d'épaule dans la région de Béni Mellal-Khénifra

Un staff médical de l'hôpital provincial de Fqih Ben Salah a effectué, récemment, avec succès une opération chirurgicale très délicate consistant en le remplacement de l'articulation de l'épaule d'un patient par une prothèse d'épaule.

Un staff médical composé du Dr. Oussama El Assil et du Dr. Abderrahmane Serouali, spécialistes en chirurgie orthopédique et en traumatologie, assistés par des médecins et infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation, a effectué avec succès, à l'hôpital provincial de Fqih Ben Salah, une prothèse d'épaule délicate et minutieuse, première du genre dans la région Béni Mellal-Khénifra.

Le patient ayant subi cette opération est un sexagénaire, qui souffrait de fractures complexes au niveau de l'articulation de l'épaule droite, et dont les radiographies et les scanners ont montré la présence de plusieurs fractures au niveau de la tête de l'humérus, nécessitant le remplacement de l'épaule par une prothèse.

Ce type d'opération n'est pratiqué en général qu'au niveau des Centres hospitaliers universitaires (CHU), mais grâce à l'expérience et à la compétence de l'équipe médicale et infirmière ayant supervisé l'opération et au matériel médical mis à la disposition de l'hôpital provincial, l'opération a été couronnée de succès et le patient est actuellement en période de convalescence et est en bonne santé.