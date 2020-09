Soudan: Qadi rencontre le Comité de coordination de FLC dans l'État de la Mer Rouge

Khartoum — Le Membre du Conseil Souverain de Transition, Hassan Sheikh Idris Qadi, a rencontré lundi le Comité de coordination des Forces de Liberté et de Changement dans l'État de la Mer Rouge et les a informés des résultats de sa visite à l'État, qui comprenait la discussion d'un certain nombre de questions importantes et des visites dans un certain nombre de régions, en particulier la ville de Toker affectée par les inondations.

Qadi a indiqué que l'État de la Mer Rouge jouit de capacités financières et humaines et peut bénéficier de ces ressources pour surmonter la pénurie de carburant et de farine, indiquant qu'il informera le gouvernement central de ces défis afin de soutenir les citoyens affectés.

Le Wali (gouverneur) de l'État de la Mer Rouge, ingénieur Abdalla Shengray, a appelé à des efforts concertés entre les composantes de l'État pour assurer la sécurité, la stabilité et la coexistence pacifique, ainsi que les questions liées à l'éducation et à la santé.

Les participants à la réunion du comité de coordination des Forces de Liberté et de Changement ont appelé à l'intervention du gouvernement central pour trouver des solutions urgentes aux questions de l'Etat, à la tête desquelles l'approvisionnement d'eau du Nil à Port-Soudan et l'utilisation des ressources disponibles pour créer des opportunités d'emploi.