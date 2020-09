Angola: Le pays a un nouveau nonce apostolique

Luanda — Le Mgr italien Geovanni Gaspari de 57 ans a été nommé lundi par le pape François, nouveau nonce apostolique à la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé et Principe (Ceast).

L'information a été communiquée à la presse par le chargé d'affaires de la nonciature apostolique, le père Michele Tutalo, affirmant le que le pape confie aux nonces apostoliques la mission de le représenter auprès des églises, des États et d'autres autorités.

Il a expliqué que la fonction principale des nonces est de rendre de plus en plus solides et efficaces l'unité existante entre le Saint-Siège et les églises particulières, ainsi que de promouvoir et de raffermir les relations entre le Vatican et les autres États.

Le nouveau nonce apostolique, qui est né le 6 juin 1963 en Italie et titulaire d'un doctorat en droit canonique, remplace le Canadien Petar Rajic.

Le Mgr. Geovanni Gaspari a rejoint le service diplomatique du Saint-Siège en 2001 et a déjà travaillé dans des pays comme l'Iran, l'Albanie, le Mexique et la Lituanie.

Le diplomate, ordonné prêtre en 1987, parle couramment l'italien, l'anglais et l'espagnol.