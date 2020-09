Madagascar: Mangarano - Le feu ravage quinze maisons

Un violent embrasement s'est produit dans le quartier de Mangarano, dans la ville de Toamasina, hier vers 11h30. C'était tout près d'une station-service, mais celle ci a été épargnée.

Des crépitements et une fumée épaisse ont mis les habitants et badauds en émoi. Le vent soufflait plus ou moins fort. L'incendie est parti d'une maison où s'effectue un élevage de poulets de chair. Les copeaux de bois nécessaires au chauffage des volailles ont pris feu. Les sapeurs-pompiers de la commune renforcés par ceux du port sont venus combattre la fournaise qui s'est très rapidement propagée vers les autres toits.

Le bilan recueilli auprès du commissariat central de la police locale fait état de quinze maisons, dont une en dur, détruites par la fournaise et vingt-cinq ménages sinistrés. Aucune perte en vie humaine n'a toutefois été déplorée. Personne n'est non plus blessée.

La police du central, celle du commissariat de Mangarano, les forces d'intervention de la police (FIP), la gendarmerie et le corps de protection civile (CPC), ont prêté main forte aux habitants et secouristes pour venir à bout des flammes.