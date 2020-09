Cote d'Ivoire: Lutte contre la Covid-19 - La Lonaci offre plus de 117 millions de Fcfa de matériel de prise en charge

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a fait un don de cinq respirateurs avec tous les accessoires, ainsi que des seringues électriques à double canaux de dernière génération, au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

D'un coût global de 117 millions de Fcfa, le don a été remis symboliquement le 16 septembre 2020 par le directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly, au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, à son cabinet au Plateau.

« Vu l'évolution favorable de la situation, notre secret espoir est la disparition totale des cas sévères nécessitant le recours à ce matériel. Ainsi, ces respirateurs pourront servir à améliorer la prise en charge d'autres pathologies, non moins dangereuses.

Nous souhaitons que ce modeste don vienne consolider les importants acquis de la lutte contre la Covid-19 », a indiqué Dramane Coulibaly.

Avant de saluer la réaction rapide et adaptée du gouvernement et l'engagement personnel du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire qui ont contribué à maîtriser la pandémie.

Au nom du gouvernement, Dr Eugène Aka Aouélé a adressé sa sincère et profonde gratitude à la Loterie nationale pour la qualité et la densité de ses dons ainsi que pour l'appui qu'elle n'a de cesse d'apporter au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un schéma de partenariat solide.

« Votre groupe, depuis une cinquantaine d'années, affiche une volonté de promotion de la bonne santé des Ivoiriens à travers une politique sociale accrue.

Vos actions en faveur du bien-être des populations ne se comptent plus et dès le début de cette pandémie, le 26 mars, vous aviez fait un don de matériels pour la lutte contre la Covid-19, à l'époque, d'un coût de 35 millions de Fcfa.

Mais vous êtes allés plus loin en offrant ensuite des ambulances médicalisées d'une valeur de 132 millions de FCfa aux centres de santé ruraux des districts sanitaires de Séguéla, de Yamoussoukro, de Dabakala et du Tchologo.

Toutes ces actions font de votre institution une entreprise citoyenne au service de la population ivoirienne », s'est-il réjoui.