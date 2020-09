Congo-Kinshasa: Volume 9 de la série "Au temps des classiques" - Faya Tess navigue entre Rumba et Vallenata

Travail, assiduité, discipline constituent l'engagement de la chanteuse Faya Tess qui continue à battre un travail de qualité sur la scène internationale. Défendre la Rumba de ses ancêtres dans toute sa dimension restera le crédo de cette grande dame, une des belles voix de la musique congolaise. Au front, elle ne ménage aucun effort pour porter bonheur aux mélomanes de la bonne musique. Ses chansons font preuve de son talent et surtout de son savoir-faire dans l'art d'Orphée.

La dernière réalisation délicieuse de Faya Tess est à découvrir dans le volume 9 de la série "Au temps des classiques" qui est sorti la semaine dernière sur le marché du disque en Europe. Dans cette compilation musicale, elle rend encore hommage à Madilu System et le Poète Lutumba Simaro, deux grandes icônes de la Rumba, qui sont partis dans l'au-delà.

De manière particulière, la Diva a interprété leurs différentes chansons comme jamais avec sa voix subliminale.

C'est un récital fantastique dont l'âme artistique repose sur le mélange spécial entre le Vallenata ou encore vallenato pour les latino-américains et la Rumba congolaise.

A travers ces deux courants musicaux internationaux, Faya Tess embarque les amateurs de la bonne musique dans un rythme métissé où l'accordéon fait son apparition et raisonne activement dans l'orchestration. «C'est une musique exceptionnelle qui s'écoute quand on est bien détendu et relax», a soutenu la Diva.

Vouée à l'excellence, Faya Tess est allée encore plus loin dans ses recherches musicales. Dans la peau de Madilu ou mieux encore de Lutumba, la Sirène d'eau douce a vraiment donné de la profondeur en ajoutant de l'accordéon dans la rumba.

Vallenata accentue la sauce avec l'accordéon

Il faut retenir que le vallenato est un genre musical d'origine colombienne, déclaré Patrimoine Culturel Immatériel de l'Unesco en 2015.

A la fois traditionnelle et folklorique, cette musique exploitée surtout au Mexique est composée de trois instruments qui témoignent de ces origines métisses: l'accordéon diatonique aérophone, composé de soufflets et de deux boîtes harmoniques pour les registres aigus et graves. Mais, l'accordéon diatonique reste son instrument distinctif et de référence.

C'est dans cette direction que l'internationale chanteuse congolaise s'est distinguée avec des nouvelles sonorités pour apporter une autre couleur à son fidèle style de musique, Rumba qui est considérée comme son océan de prédilection et son monde.

Il faut noter que le Volume 9 de la série "Au temps des classiques" est déjà disponible en CD (physique) et très bientôt sur toutes les plateformes de téléchargements numériques.

Ceux qui ont eu la primeur de le savourer, confirment que l'œuvre fait découvrir une nouvelle dimension de Faya Tess. Evidemment, elle a changé le cap à travers un métissage enflammé entre la Rumba congolaise et Vallenata jouée au Mexique, en Colombie...

Signalons qu'Au temps de classique est un projet initié et soutenu par le grand mécène africain, Maître Vincent Gomez dans le but de vénérer et immortaliser les pères géniteurs et vétérans de la Rumba au travers la voix majeure de Faya Tess qui continue à donner encore et toujours les meilleures d'elle.

Ce projet se développe aussi grâce à l'encadrement et le management assuré par label « Air Monde Culture », dont la vision est portée par son Président André Tetu.