Madagascar: Musique - Goulam revient en force avec « Pour toujours »

Les mots, il les a et ils les jouent. Après le succès fulgurant de « on s'en ira », Goulam revient en force avec « Pour toujours ».

Récemment, sorti sur les plateformes, le morceau semble séduire. Si le titre est une grande déclaration d'amour à en couper le souffle, l'artiste fait un clin d'œil à l'Océan indien. Bien qu'il soit natif d'Anjouan, il y déclame quelques vers en comorien, en créole et en malgache. Produit par Davalt Rwikordz, le single figurera parmi les tubes signés par le label. « Fais tes valises, je t'emmènerai au Sahara, du Mali jusqu'aux chutes du Niagara, on fera des TikTok sur du « on s'en ira ».

Depuis le temps que l'on s'aime, d'une princesse, t'es devenue ma reine, ton amour chaque jour m'enseigne comment rendre sa femme fière... » magnifié par du zook-love, teinté de séga et de maloya pour accentuer le côté sensuel et paradisiaque.

Installé en France depuis quelques années, ingénieur et informaticien, Goulam a vu le jour sur les îles des Comores, mais son influence se partage entre les îles de l'Océan indien. Chanteur de reggae à ses débuts, il a été remarqué depuis le début de l'année par son titre on s'en ira, avec déjà plus de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux.