Madagascar: Volley-ball - Des formations au niveau des ligues pour démarrer

A défaut de compétition, la direction technique nationale au sein de la fédération malgache de volley-ball (FMVB) s'attèle actuellement à la préparation des formations pour les ligues régionales.

« Des formations à l'endroit des joueurs, des entraîneurs et des arbitres seront organisées au mois d'octobre, novembre et décembre. La formation est programmée pour octobre dans les régions Atsimo-Andrefana et Alaotra-Mangoro, en novembre pour les ligues d'Anosy et Menabe et en décembre à Boeny. Selon le calendrier initial de la fédération, seules les formations à Atsimo-Andrefana et Boeny ont été prévues pour cette année, mais les autres ligues ont fait une demande. Et nous allons discuter de la possibilité de la tenue de ces formations compte tenu de la situation et des problèmes financiers », a souligné Honoré Razafinjatovo, directeur technique national au sein de la FMVB. Ces formations seront assurées par le DTN et les instructeurs du conseil central des arbitres.

L'organisation des compétitions s'annonce très difficile pour la fédération et surtout pour les clubs sur le plan technique et financier. « S'il y a une évolution positive de la situation, l'organisation d'une compétition de beach-soccer à Mahajanga jumelée avec la formation sera envisageable au mois de décembre. Nous avons déjà avisé les clubs de reprendre les entraînements avec les nouvelles mesures prônées par l'Etat, tout en veillant à respecter les règles sanitaires », continue Honoré Razafinjatovo.