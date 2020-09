Egypte: Transformation du Forum du gaz de la Méditerranée orientale en une organisation régionale basée au Caire

Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, et les représentants des États membres du Forum du gaz de la Méditerranée orientale ont signé aujourd'hui, mardi 22 sept , la charte destinée à transformer le forum en une organisation régionale basée au Caire qui dispose d'une structure intégrée et répond aux intérêts de ses membres dans l'exploitation de leurs ressources naturelles.

Le forum vise à établir des partenariats économiques et commerciaux entre les États membres afin d'investir économiquement les ressources et les infrastructures gazières découvertes au profit des peuples, et les découvertes gazières en Méditerranée orientale pour ériger les bases de la paix et de la stabilité dans la région.

Les infrastructures gazières existantes et nouvelles, telles que les pipelines, contribuent à accélérer la réalisation d'une exploitation économique optimale des réserves de gaz en Méditerranée orientale, en réduisant les coûts de production et de transport et en assurant l'approvisionnement des marchés à des prix compétitifs.