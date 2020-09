Egypte: Choukry et le Commissaire européen à la Politique de voisinage confirment le caractère stratégique des relations euro-égyptiennes

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry a examiné lundi, 21 sept, au téléphone avec Oliver Varhelyi, Commissaire européen à l'Elargissement et à la Politique européenne de voisinage, le renforcement de la coopération entre l'Egypte et l'UE dans les divers domaines.

Le caractère stratégique des relations entre l'Egypte et l'UE, et la nécessité d'agir dans le but de tirer profit de l'accord de partenariat euro-égyptien de façon à renforcer la coopération économique entre les deux parties ont été au menu de l'entretien téléphonique a déclaré lundi le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Ahmed Hafez.

L'Egypte aspire à accueillir des investissements européens, via la promotion des compagnies et des institutions d'investissement européennes d'accroître le volume de leurs projets en Egypte et de faciliter l'accès des investissements égyptiens vers le marché européen, a dit le porte-parole citant Choukry.

Le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé la disposition de l'Egypte à démarrer une coopération tripartite avec l'UE dans les pays africains et ce dans le but de renforcer les efforts de développement dans ces pays, de rassurer la sécurité et la stabilité dans le continent et de sauvegarder les intérêts des deux côtés.

Pour sa part, M. Varhelyi a mis l'accent sur le rôle axial et actif de l'Egypte en tant que centre de stabilité et de sécurité dans la région, affirmant que l'UE comptait sur la coordination avec le Caire afin de régler les crises survenues dans la région.