Egypte: Examen de la complémentarité des projets réalisés par les ministères du Transport, de l'Agriculture et du Commerce

Les ministres du Transport Kamel El-Wazir et de l'Agriculture El-Sayed El-Qusseir ont tenu mardi une réunion élargie à l'adjoint de la ministre du Commerce et de l'Industrie, et aux dirigeants des trois ministères, sur la complémentarité des projets réalisés par ces ministères pour promouvoir l 'investissement et le développement économique escompté.

El-Wazir a confirmé que la stratégie du ministère du Transport se basait sur la coordination et la complémentarité avec tous les ministères sur les projets réalisés; ce qui contribue au développement global, d'autant plus que le transport est l'un des facteurs les plus importants pour le succès de l'import-export, du transport des produits agricoles et pour attirer les investissements.