Congo-Kinshasa: Linafoot - V.Club boucle son stage de Bandundu avec succès

Deux semaines auront suffi pour l'AS V.Club de passer sa deuxième phase de préparation au stade du 06 mai, à Bandundu-ville. L'équipe a regagné Kinshasa, lundi, avec une note de satisfaction, a indiqué le coach Florent Ibenge. Une partie de la délégation est arrivée dans l'avant midi, et l'autre est arrivée le soir.

V.Club revient donc avec une onction pour entamer la 26ème édition du championnat national, où AC Rangers l'attend pour la première journée le 4 octobre, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Pas de souci donc pour Florent Ibenge, très satisfait du travail abattu en 12 jours dans ce coin du pays, qui se dit être sûr de son effectif : «nous avons terminé notre stage avec succès et je garde de bons souvenirs de Bandundu-ville. J'ai un groupe qui se dégage et il y a ceux qui sont en avance sur d'autres. Ceux qui sont en avance peut-être qu'ils auront un coup de moins, et ceux qui sont peut-être moins bien vont nous faire du bien après. Donc, il faut toujours compter sur tout un groupe et pas seulement sur quelques individualités», a-t-il déclaré devant la presse locale.

Ce stage de Bandundu-ville, axé essentiellement sur des exercices techniques et des matches amicaux, a permis à l'équipe de "Bana Véa" de créer une sorte de mutualisme entre les anciens joueurs et les nouvelles recrues. Globalement, les Moscovites ont joué 4 matches amicaux, les deux derniers prévus samedi, n'ont plus eu lieu sur décision des autorités provinciales, débordées par la popularité de cette équipe de Vita dans leur région. Ibenge a donc eu le temps de jauger son équipe dans tous les compartiments.

En 4 matchs joués, V.Club a inscrit un total de 32 buts et n'en a encaissé que 2. Résultat satisfaisant pour Florent Ibenge qui a même félicité les adversaires, qui sont de bonnes équipes, pleine de jeunes talents, dit-il. Il leur a demandé de continuer à travailler, rien que le travail pour qu'il ait aussi demain les équipes de Bandundu à la Ligue I.

Pour ces quelques jours du sprint final avant le démarrage, V.Club va continuer à colmater les brèches.

Mazembe amorce son dernier virage

Pendant ce temps, le Tout-Puissant Mazembe a lancé ce lundi 21 septembre une nouvelle semaine de préparation. Il était 11h30' lorsque le coach Dragan Cvetkovic et ses poulains ont pris la direction du Centre de formation de Futuka, où ils y resteront jusqu'à vendredi 25 septembre. Une mise au vert de 5 jours qui sera sanctionnée par un match amical contre Etoile Jaune, une équipe de la Ligue II.

Le staff technique des corbeaux a mis en place un programme costaud de travail. Lundi 21 septembre : départ pour Futuka, suivie d'une séance d'entraînement à huis clos. Mardi 22 septembre : entraînement à huis-clos toute la journée. Mercredi 23 septembre : entraînement à huis clos toute la journée. Jeudi 24 septembre : entraînement à huis clos toute la journée. Et, vendredi 25 septembre : match amical contre Etoile Jaune, à partir de 16h00 et retour en famille.

Samedi 26 septembre : 10h00 à 12h00 : soins et récupération au Stade TP Mazembe. Dimanche 27 septembre : Repos.

Mazembe joue son premier match contre FC Blessing le 4 octobre, dans son sanctuaire de Kamalondo.