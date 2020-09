Gabon: Franceville - Les dons de Noureddine Bongo au Centre hospitalier

Le vendredi 18 septembre 2020 à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, le Coordinateur Général des Affaires Présidentielles a octroyé un important don d'équipements médicaux à l'Hôpital Amissa-Bongo de ladite localité. Un geste considérable qui vient renforcer la sécurité sanitaire et la prise en charge des patients dans un service de soin particulier.

C'est en sa qualité de citoyen gabonais que Noureddine Bongo Valentin, Coordinateur Général des Affaires Présidentielles, s'est permis d'apporter une gratification pour les patients de l'hôpital Amissa-Bongo. Il s'agit notamment d'un don de nombreux équipements destinés à l'hygiène dentaire, à la protection contre la pandémie actuelle et des médicaments essentiels contre certaines pathologies. « En tant que citoyen et fils de la province, j'y ai fait un don de médicaments, de masques et d'équipements destinés aux soins dentaires », a indiqué Noureddine Bongo, le donateur, durant son passage à l'hôpital Amissa-Bongo.

Les responsables de la structure sanitaire bénéficiaire disent être satisfaits du geste considérable effectué par le Coordinateur Général des Affaires Présidentielles. Ils estiment que « ce don est particulièrement significatif. Il contient non seulement les éléments les plus essentiels à la lutte contre la COVID-19, mais aussi contre les pathologies les plus courantes ».

Rappelons que cette donation intervient au cours de la visite de Noureddine Bongo Valentin dans la province du Haut-Ogooué. En tant que Coordinateur Général des Affaires Présidentielles, celui-ci s'imprègne et traite les sujets les plus importants et les plus sensibles afin de rendre compte au Président de la république qu'il assiste dans l'exercice de ses fonctions.