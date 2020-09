Angola: Le Chef de l'Etat nomme les vice-gouverneurs de Uíge

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé, lundi, Maria Fernanda Cavungo et António Rosário Alex Mutunda pour exercer les fonctions de vice-gouverneurs de la province de Uíge.

Selon un communiqué de presse de la Maison civile du Président de la République, Maria Fernanda Cavungo exercera les fonctions de vice-gouverneure pour le secteur politique, économique et social et António Rosário Alex Mutunda comme vice-gouverneur pour le secteur technique et des infrastructures.

Auparavant, le président João Lourenço avait limogé Catarina Pedro Domingos du poste de vice-gouverneure pour le secteur politique, économique et social, et Afonso Luviluku, de vice-gouverneur pour le secteur technique et des infrastructures.