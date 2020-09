Afrique: "Shan'l va représenter une fois de plus le pays hors de ses frontières"

Cette année comme l'an denier et l'année d'avant, Shan'l va représenter le Gabon dans des compétitions majeures en terme de récompenses de la musique Africaine, à savoir les AFRIMMA Awards et le PRIMUD.

Si les artistes Nigérians, Congolais, Ivoiriens se comptent au pluriel dans des trophées de récompenses, ce n'est pas le cas du Gabon qui est quasiment absent de la scène internationale, depuis pas mal d'années. Le pays d'Akéndéngué, Patience Dabany et Maçkjoss doit son retour sur les marches des compétitions de renom à une jeune artiste qui fait parler d'elle en Afrique et en dehors avec ses chansons envoûtantes, qui ont une empreinte moderne et traditionnelle. Il s'agit bien évidemment de Shan'l " la kinda ", comme elle aime se faire appeler.

C'est une artiste que le public africain ne cesse d'aimer depuis la sortie du hit, Tchizambengue, en 2018. Ce succès lui vaut une reconnaissance qui se traduit par des nominations dans des compétitions tels que les AFRIMMA et le PRIMUD. Deux compétitions, où la Gabonaise a été primée en 2019.

Cette année, l'artiste signée Direct Prod et Sony Music est encore en lice dans ces deux compétitions. Elle est comme on le sait, le porte-étendard d'un pays qui cherche à revenir au devant de la scène africaine, comme dans les années 90 et 2000. De ce fait, l'artiste reçoit naturellement le soutien de plus de 1.000.000 de personnes qui incitent le public africain à soutenir la Kinda nationale, dans son saut international.