Angola: Le pays officialise son adhésion à l'Agence internationale de l'énergie atomique

Vienne — L'Angola a officialisé, lundi 21, à Vienne, en Autriche, son adhésion à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avec la remise des trois instruments respectifs à cette entité.

L'ambassadrice d'Angola en Autriche, Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho, a remis les trois instruments au directeur général de l'agence, Mariano Grossi, en marge de la 64e session ordinaire de la Conférence générale de l'AIEA, principal organe de cette organisation internationale.

Dans le cadre des efforts du Gouvernement angolais, axés sur la lutte contre la pandémie du Covid19, l'AIEA a saisi l'occasion pour offrir à l'Angola des moyens et du matériel pour la détection rapide du Covid-19.

En décembre 2019, l'Assemblée nationale de l'Angola avait approuvé les trois instruments, dont le dépôt fait du pays africain État partie de la Convention sur la sécurité nucléaire, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPNM) et de son amendement respectif.

Avec cette démarche, l'Angola exprime sa volonté d'être lié par les traités qui renforcent la protection et la sécurité nucléaire dans le monde.

Durant l'acte, l'Ambassadrice Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho a souligné qu'avec le dépôt de ces trois instruments juridiques, l'Angola «renforce» son engagement à utiliser la science et la technologie nucléaires à des fins pacifiques.

Adoptée en 1994, la Convention sur la sécurité nucléaire comprend 89 États parties et oblige les membres qui exploitent des centrales nucléaires terrestres civiles à maintenir un niveau de sécurité «élevé».

La Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPNM), adoptée en 1979, compte 162 États parties, dont 125 pays, dont l'Angola, font également partie de son amendement.

La Convention CPPNM se concentre sur la protection physique des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques pendant le transport international.

En 2005, les États parties de la Convention CPPNM ont adopté l'amendement pour élargir son champ d'application afin d'inclure également les exigences de protection physique pour les installations nucléaires et les matières à usage domestique, le stockage et le transport.

Cet amendement est entré en vigueur le 8 mai 2016 et prévoit également l'élargissement de la coopération, le partage d'informations entre les États parties pour la localisation et la récupération de matériel perdu et / ou éventuellement volé lors d'actions de sabotage.

L'Angola est membre de l'AIEA depuis novembre 1999 et a signé un accord de partenariat pour la période 2019-2023, d'une valeur de 2,9 millions d'euros.

Le document traite de la mise en œuvre de projets en Angola, dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l'alimentation et de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement, de l'énergie et de l'industrie, de la protection et de la sécurité contre les radiations, de la production animale et de la fabrication de vaccins pour les animaux.