Maroc: Hit Radio lance la 12ème saison du "Momo Morning Show"

Casablanca — Hit Radio a annoncé le lancement de la 12ème saison du Momo Morning Show qui promet de l'info, de la musique et du divertissement.

"Momo, Hatim et Lamia reviennent encore plus soudés et motivés après les 84 jours de confinement à la radio, pour réveiller le Maroc dans la bonne humeur", indique Hit Radio dans un communiqué sur la grille des programmes pour la saison 2020-2021.

La matinale embarque ses rendez-vous incontournables comme "Madrassat Momo" (le rendez-vous des écoliers), "Mashmoum Test" (un test de fidélité) "L'contact" (la mise en relation de personnes qui ne se parlent plus) et un nouveau rendez-vous à savoir, "L'couple" (un test très amusant de compatibilité entre couples), précise la même source, ajoutant qu'à partir de 10h30, Momo anime le Top 10toune L'Maghrib, le classement des hits marocains votés par les auditeurs.

Autre nouveauté cette saison, pour mieux répondre aux changements d'habitudes ou d'horaires des écoles et des actifs, un replay intégral du Momo Morning Show est disponible quotidiennement sur hitradio.ma.

Hit Radio s'inspire des nouveaux modes de consommation de la musique

À partir de midi, Myara garantit aux auditeurs plus de 40 minutes de musique sans coupure, dans la playlist "10 3la 10". Sur le créneau drive time, "On air m3a Tayeb" propose un Top Tik Tok à 17h00 pour partager les tendances musicales des millénales, et offre la possibilité de sélectionner un hit selon son humeur avec le jeu Swerty hit. Les auditeurs sont invités aussi à découvrir les stories de leurs stars préférées dans Story Dyal Lyom avec Yassine.

Et chaque jour, Salma invite un expert à répondre aux questions des auditeurs sur le droit du travail, la gestion du budget des ménages, l'orientation professionnelle, l'immobilier ou encore la santé.

Hit Radio donne plus de conseils avec Ghita Alami

En soirée, l'émission "Psy" est avancée à 21h pour répondre au grand nombre d'appels et de questions des auditeurs. Ghita Alami, psychologue et clinicienne, est à l'écoute du lundi au vendredi, pour donner des conseils sur les problématiques d'éducation, de dépendance, de vie de couple, etc. Comment expliquer le divorce à un enfant ? Comment avoir confiance en moi ? ... Autant de sujets traités sans jugement, ni tabou pour repartir l'esprit plus clair et le cœur plus léger.

Bientôt, une émission dédiée à la découverte de nouveaux talents animateurs

Pour cette saison, Hit Radio prépare "Open Mic". Chaque semaine, pendant un créneau de 2h, des amateurs et passionné(e)s par le métier d'animateur/animatrice radio auront la possibilité de prendre les commandes et animer ce nouveau rendez-vous. Plus d'informations sur les modalités de participation seront communiquées dans les jours à venir sur les plateformes de Hit Radio.

"L'état d'urgence sanitaire et l'expérience du confinement ont bouleversé le mode de vie et les habitudes d'écoute des marocains. L'émission spéciale "Wash nta f'dar ?", animé par Momo et son équipe en direct du lundi au dimanche, entre mars et juin 2020, a reçu près de 80.000 appels et a recruté plus de 100.000 nouveaux auditeurs en 3 mois de confinement", fait savoir le communiqué. Des chiffres qui témoignent, plus que jamais, que la radio est là pour délivrer un lien social et de la chaleur humaine.