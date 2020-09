Maroc: Efficace et décisif, Achraf Hakimi brille déjà sur les pelouses italiennes

Rome — Deux matchs et déjà trois passes décisives. Achraf Hakimi, l'ancien latéral de Broussia Dortmund auquel il a été prêté pendant deux ans par le Real Madrid, n'a pas perdu de temps pour s'imposer sur les pelouses italiennes, sous les couleurs de l'Inter de Milan qui nourrit désormais l'espoir de briser l'hégémonie de la Juventus et de remporter le titre du championnat.

En réussissant de belles performances en ce début de saison, l'international marocain qui fait partie des défenseurs les plus prisés d'Europe, séduit tant les observateurs que les supporters à telle enseigne que les médias italiens le décrivent comme faisant partie "des grands joueurs" sur lesquels le club aux rayures bleues et noires "peut compter pour triompher" dans le championnat après sa brillante prestation durant les premiers matchs.

Malgré son jeune âge, Hakimi fait preuve d'un esprit combatif et d'un bon sens tactique et d'efficacité, forgé avec persévérance au cours de sa carrière footballistique.

Pour sa première apparition sous le maillot de l'Inter Milan lors d'un match comptant pour la dernière phase de préparation en prévision de la nouvelle saison de football, Hakimi s'est illustré mardi dernier contre le FC Lugano Suisse (5-0), contribuant à deux buts pour le compte de son équipe grâce à sa grande vitesse et à une brillante prestation qui lui a valu la confiance de l'entraineur Antonio Conte, et lui permet de s'imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l'un des plus grandes formations italiennes.

Avec un contrat record de 45 millions d'euros, l'international marocain avait rejoint l'équipe italienne en provenance du Real Madrid, après un prêt à Broussia Dortmund, devenant ainsi l'un des joueurs les plus chers de ce Mercato.

Quant aux objectifs des Nerazzurri, Hakami a affirmé dans une déclaration publiée sur le compte twitter de l'Inter Milan que "notre objectif est de gagner le titre du championnat, de progresser en Ligue des champions et de présenter un bon niveau que la saison dernière". Et d'ajouter : "Je veux gagner quelques titres ici."

Le Lion de l'Atlass entamera sa carrière en championnat italien sous les couleurs de l'Inter Milan avec le match qui l'opposera samedi prochain à la Fiorentina, avant de disputer quatre jours plus tard, un match reporté avec Benevento.

Achraf Hakimi, l'arrière droit marocain, qui a grandi à Getafe, dans la banlieue de Madrid, a rejoint l'équipe du Real Madrid à l'âge de sept ans et a joué dans toutes les catégories des Merengues.

Défenseur rapide et combatif, vif, et entreprenant, avec un sens tactique élevé, il avait su brillamment attirer l'attention du staff technique avant de rejoindre l'équipe des moins de 19 ans du Real Madrid.

L'international marocain avait participé à la Ligue des champions européenne pour les moins de 19 ans au titre des saisons 2015-2016 et 2016-2017 et avait atteint les demi-finales.

Hakimi a également disputé 28 matches au cours de la même saison (2016-2017) avec le Real Madrid Castilla (équipe B), qui évoluait à la troisième division espagnole.

Joueur talentueux avec de grandes qualités, Achraf Hakimi a attiré l'attention de Zineddine Zidane, qui l'invitait à participer aux entraînements et aux stages de la première équipe du Real Madrid, aux côtés des grandes stars de l'équipe royale.

En octbre 2017, le forfait de Daniel Carvajal, l'arrière latéral droit du Real Madrid, pour des raisons de santé, offrira l'occasion à Achraf Hakimi pour entamer sa carrière avec la première équipe du club Royal au cours d'un match du championnat d'Espagne contre l'Espanyol de Barcelone. Deux mois après cette date, Hakimi va marquer son premier but avec le Real de Madrid au stade Santiago Bernabeu contre Séville, le match qui s'est terminé par une victoire écrasante des Merengues (5-0).

À 19 ans, Hakimi est devenu le premier joueur arabe et marocain à jouer et à inscrire un but pour le Real Madrid lors d'un match officiel. Au cours de la même saison, il a été sacré champion d'Europe avec les merengues et a été désigné parmi les 50 meilleurs jeunes joueurs du monde.

Il a également participé à la Coupe du monde 2018 avec les Lions de l'Atlas, faisant de lui le troisième plus jeune joueur de la compétition, derrière Daniel Arzani et Kylian Mbappe.

Hakim sera prêté par la suite au Borussia Dortmund, où il a joué deux saisons au cours desquelles il a disputé 73 matchs avec le club de la Ruhr et marqué 12 buts, devenant l'un des joueurs les plus importants de la Ligue allemande.

Hakimi, devenu incontournable dans les plans de l'entraîneur Lucien Favre, a terminé le championnat allemand la saison dernière en tant que sixième meilleure passeur de la Bundesliga avec 10 passes décisives en 33 matchs.

Le nouveau joueur de l'Inter Milan a surclassé des stars telles que Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe dans une statistique récente.

En effet, le journal italien « Corriere dello Sport » a publié une liste des 6 joueurs les plus rapides du monde en 2020, et Achraf Hakimi se trouve à la deuxième place, suite à ses performances impressionnantes avec le Borussia Dortmund.