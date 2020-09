Maroc: Youssoufia - Validation de quelque 51 projets se rapportant à l'économie sociale et solidaire

Youssoufia — Quelque 51 projets socio-économiques ont été validés par le Comité provincial de développement humain (CPDH) dans le cadre de l'ambitieux Programme d'appui à l'économie sociale et solidaire au niveau de la province de Youssoufia.

Ces 51 projets ont pu générer plus de 100 opportunités d'emplois directes et stables, indique un communiqué du groupe OCP, qui présente le bilan de cette initiative territoriale, lancée il y a un an et destinée à apporter un appui socio-économique aux jeunes de la province, grâce à un partenariat public-privé entre le Groupe OCP (Site du Gantour) à travers son programme "Act4Community" et l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

La même source tient à rappeler que suite au lancement de l'appel à projet début 2019 visant l'appui et l'accompagnement de projets économiques locaux, portés par les jeunes et les artisans issus des différentes communes urbaines et rurales de la province, pas moins de 200 dossiers ont été soumis à l'étude par un comité technique composé en plus des représentants du programme "Act4Community" et du CPDH, des représentants des départements ministériels concernés (Agriculture, Artisanat, L'ANAPEC, L'ONSSA, L'ONCA, et leCRI).

Après les séances d'entretiens individuels tenues avec les candidats et les visites par le comité technique des sites des projets, quelque 51 projets socio-économiques locaux ont été validés par le CPDH et contractualisés entre chaque bénéficiaire, "Act4Community" et l'INDH.

Les projets bénéficiaires au titre de l'année 2019 concernent les secteurs de l'Agriculture (élevage d'ovins, aviculture, production laitière, apiculture, valorisation des plantes aromatiques et médicinales, production de quinoa, culture hydroponie), l'Artisanat (couture traditionnelle et moderne, tapisserie), les métiers de services (production numérique, réparation et pneumatique, chaudronnerie, travaux de jardinage, etc..).

Ces projets, qui sont portés principalement par des jeunes issus des milieux urbain et rural de la province de Youssoufia, ont bénéficié d'un accompagnement individuel et collectif par "Act4Community" et l'INDH, afin d'identifier les besoins réels (techniques et financiers) nécessaires au succès de chaque projet, évaluer son potentiel notamment, en matière de commercialisation de produits et accès aux marchés futurs, réalisation des différentes activités prévues dans cadre du lancement de chaque projet et la facilitation des démarches administratives aux porteurs de projets.

Soucieux de la nécessité d'un meilleur accompagnement post-financement en faveur des projets récemment amorcés, "Act4Community" et l'INDH ont lancé plusieurs initiatives dans le cadre de ce programme, dont l'accompagnement des coopératives d'élevage d'ovins dans la perspective de son adhésion à l'Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC) pour s'assurer d'un suivi technique futur, la création de rayons solidaires dans une surface de vente à Youssoufia, dans le but de contribuer à la commercialisation des produits des coopératives locales (miels, tapis, plantes Bio, produits cosmétiques naturels, etc.).

Il s'agit aussi de l'accompagnement des coopératives pour l'intégration de plateformes de ventes en ligne et l'accompagnement en matière de conception de d'identités visuelles des projets et des structures (coopératives).

La même source souligne que si l'année 2019 a été très positive pour l'économie sociale et solidaire à Youssoufia, l'année 2020 est plus que prometteuse, et ce malgré les circonstances sanitaires dues à la pandémie de la Covid-19, faisant savoir que le programme Economie sociale et solidaire continue dans sa lancée, à travers le lancement de l'appel à projets 2020.

Cet appel a, d'ores et déjà, attiré plus de 300 candidats de différents profils (auto-entrepreneurs, coopératives et Sociétés en nom collectif ) de Youssoufia ayant des projets se rapportant aux filières agricoles, artisanales, digitales et aux services.... et qui sont en phase d'étude actuellement.