Maroc: Driss Lachguar réitère le soutien historique et de principe de l'USFP à la cause palestinienne

Le Premier secrétaire reçoit des délégations de l'Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne et du Groupe d' action nationale pour la Palestine

Ainsi que nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions, le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a reçu, jeudi 17 septembre au siège central du parti à Rabat, des délégations de l'Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne (AMSLP) et du Groupe d'action nationale pour la Palestine (GANP) à leur demande pour discuter des derniers développements liés à la cause palestinienne. Lors de cette réunion, Mohamed Benjelloun El Andaloussi et Abdelhafid Oualalou, respectivement président et vice-président de l'AMSLP et Abdelkader El Alami, coordonnateur du GANP ont tenu à remercier l'USFP pour avoir répondu favorablement à leur demande de tenir cette réunion.

Ils ont également salué la position ferme du Parti de la Rose concernant la cause palestinienne et son soutien indéfectible à ses droits légitimes. Ils ont passé en revue le tournant dangereux dans lequel cette cause est entrée à la suite des événements qu'a connus récemment la région du Moyen-Orient, dénonçant la politique américaine et israélienne et exprimant l'unité de la position marocaine officielle et populaire en faveur des droits des Palestiniens. Après avoir salué le rôle mobilisateur des partis politiques nationaux, en particulier l'USFP, ils ont souligné l'importance de la prise de position symbolique des deux ONG devant le siège du Parlement en dépit de la crise sanitaire du Covid19, afin d'exprimer leur rejet absolu de la violation des droits légitimes du peuple palestinien.

Pour sa part, le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a mis l'accent sur la gravité de la situation actuelle et sur les derniers développements inquiétants que connaît la question palestinienne, surtout dans un contexte international et régional où les relations internationales ne sont plus régies par des valeurs et principes humains universels, mais plutôt par une sorte de chauvinisme étriqué qui ne croit qu'aux intérêts égoïstes des nations. Cela aura, selon le dirigeant ittihadi, un impact sur la mobilisation de la communauté internationale pour servir les causes justes des peuples et répandre la paix dans le monde.

Driss Lachguar a également exprimé sa déception face à ce qui se passe au niveau des capitales internationales et dans la région du Moyen-Orient et son impact sur la cause palestinienne, précisant qu'il ne faut pas se contenter de suivre les derniers développements, mais plutôt analyser les faits politiques pour essayer de comprendre ces développements de manière réelle et réaliste.

Par ailleurs, le dirigeant ittihadi a rappelé les positions historiques et de principe de l'USFP en tant que partie intégrante du peuple marocain et de ses forces vives (partisanes, syndicales et sociétales), qui soutiennent le peuple palestinien dans sa lutte contre l'occupation israélienne. Il a souligné l'importance de la position constante du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, qui a toujours plaidé pour les droits légitimes du peuple palestinien, soulignant que le Royaume ne s'est jamais soumis à une quelconque pression et reste attaché à la cause palestinienne en tant que question nationale.

Driss Lachguar a également mis l'accent sur le rôle joué par l'USFP au niveau international, en particulier dans le cadre de l'Internationale socialiste et de l'Alliance progressiste, pour mobiliser du soutien à la cause palestinienne et faire pression dans les forums internationaux en vue de défendre les droits légitimes du peuple palestinien. Il a également souligné que l'USFP restera, comme il l'a toujours été, opposé à toutes les tentatives qui vont à l'encontre des efforts de paix, de la volonté internationale et des résolutions et traités des Nations unies.

Après avoir souligné la participation des Ittihadis à diverses manifestations nationales et initiatives politiques liées à la question palestinienne, Driss Lachguar a mis l'accent sur l'importance d'impliquer les partis politiques dans toutes les étapes de la lutte, tout en appelant à donner une nouvelle dynamique à la mobilisation autour de la Palestine pour influencer l'opinion publique nationale et internationale, en prenant en considération les complexités de la réalité, la révolution numérique et les mentalités des générations actuelles et futures.

Le dirigeant ittihadi a également affirmé que l'USFP prendra part spontanément aux diverses initiatives nationales soucieuses de l'unité de la position marocaine et de la défense des droits légitimes et justes du peuple palestinien. Il convient de rappeler que le Premier secrétaire de l'USFP était accompagné lors de cette réunion des deux membres du Bureau politique du parti, Hanane Rihab et Badiaa Radi, de membres du Conseil national, Talaâ Saoud El Atlassi et Ahmed El Aked, ainsi que du secrétaire général de la Chabiba ittihadia, Abdellah Sibari.