Algérie: Le Premier ministre palestinien salue la position du Président Tebboune contre la politique de normalisation avec l'entité sioniste

Alger — Le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, a salué mardi la position de l'Algérie et de son Président, Abdelmadjid Tebboune, contre la politique de normalisation avec l'entité sioniste et son soutien constant à la cause palestinienne.

"Nous saluons les déclarations du Président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a affirmé que son pays ne cautionnera pas et ne participera pas à l'empressement pour la normalisation", a précisé le Premier ministre palestinien lors de la réunion du Conseil des ministres à Ramallah, soulignant que l'Algérie "a toujours été aux côtés de notre peuple et de notre cause aux niveaux populaire et officiel".

"Au moment où certains régimes s'empressent de normaliser avec Israël qui occupe notre terre, opprime notre peuple et contrôle nos lieux saints, nous voyons la position constante de l'Algérie qui refuse de rester neutre devant l'injustice historique que subit le peuple palestinien", a souligné le responsable palestinien, soutenant que "les liens qui unissent les peuples palestinien et algérien demeureront solides à jamais".

Lors d'une entrevue accordée dimanche à des responsables de médias nationaux, le président de la République avait réaffirmé la position "constante" de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, la qualifiant de "sacrée pour nous et pour l'ensemble du peuple algérien".

Qualifiant la question palestinienne de "cause centrale au Moyen-Orient", le Président Tebboune a estimé qu'"il ne saurait y avoir de solution dans cette région sans le règlement de cette question, lequel doit passer par la proclamation d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec El Qods comme capitale".