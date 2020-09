Algérie: DGF - Présentation du projet de ressources génétiques à la Foire de l'agriculture et de l'agroalimentaire d'Alger

Alger — Le projet APA (accès et partage des avantages) dédié aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles dans le secteur agricole et forestier sera représenté à la 1ère édition de la Foire nationale de l'agriculture et de l'agroalimentaire d'Alger, a indiqué mardi la Direction générale des Forêts dans un communiqué.

Le projet APA "Elaboration d'une stratégie nationale et d'un cadre juridique et institutionnel sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et des connaissances traditionnelles en conformité avec la Convention sur la diversité biologique et son Protocole de Nagoya en Algérie", mis en œuvre par la DGF, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et le Fonds mondial pour l'Environnement (FEM), participe à la première édition de la Foire nationale de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Alger, fait savoir la DGF.

La DGF rappelle que, "le projet APA, capitalisant sur les progrès appréciables déjà réalisés par l'Algérie relatifs aux deux premiers objectifs de la Convention sur la Diversité biologique (CDB), qui sont la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ses éléments, se consacre à la réalisation du troisième objectif de la CDB qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et ce, par l'élaboration d'une stratégie et d'un cadre juridique et institutionnel approprié".

Le projet vise à créer les conditions favorables en vue de valoriser le potentiel des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles de l'Algérie pour générer des avantages économiques en faveur de la nation et des principaux intervenants, notamment les populations locales, en créant un cadre favorable à l'entreprenariat, la création d'emploi, le transfert de technologie et le développement des capacités en matière de recherche scientifique.

L'objectif du projet est de renforcer la protection et l'utilisation durable des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées en Algérie par le développement et la mise en œuvre d'un cadre national sur l'accès et le partage des avantages APA compatible avec la Convention sur la diversité biologique et son protocole de Nagoya.

Parmi les résultats attendus, figure l'élaboration d'une stratégie nationale et d'un cadre juridique et institutionnel compatible avec la CDB et son protocole de Nagoya ainsi qu'avec le contexte national.Il s'agit également d'élaborer une stratégie nationale de valorisation et de développement de filières et de chaines de valeurs. De plus, il est attendu de ce projet le développement et le renforcement des capacités nationales de recherche et des institutions de réglementation pour appliquer les règles et principes de l'APA.

Par ailleurs, la Foire nationale de l'agriculture se déroule du 23 au 27 septembre courant et regroupera plus de 150 participants issus du monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits du terroir.

"Cet événement économique, dédié exclusivement à tous types de produits agricoles et alimentaires et des savoir-faire qui leurs sont liés, constitue une opportunité offerte aux exposants pour la promotion et la commercialisation de leurs produits", souligne le communiqué.