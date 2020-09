Ile Maurice: Un immeuble innovant de Rs 450 millions au cœur de la zone d'affaires de Bagatelle

Bagatelle Junction, un ensemble moderne d'espaces pour bureaux et commerces avec vue sur le Nord et la chaîne de montagnes de Moka, sortira de terre l'année prochaine. Par ailleurs, il produira une partie de ses besoins énergétiques et assurera le tri des déchets...

Par les temps qui courent et un environnement d'affaires où personne n'ose parier sur l'avenir devenu incertain même pour les plus téméraires, il faut avoir une bonne raison et une bonne dose de candeur pour investir quelque Rs 450 millions dans un projet à Bagatelle, région où le groupe Espitalier Noël Ltée (ENL) avec son Bagatelle Mall a déjà placé la barre très haut en termes de développement foncier.

Cette aventure est à mettre au compte d'Accura Real Estate Development (AccuraRED Ltd), une entreprise de développement immobilier créée et dirigée par Saeed Currimjee, qui, en raison de son insertion professionnelle à Dubaï dans la promotion et la commercialisation immobilière, a été quotidiennement confronté à ce genre de défi. Le facteur qui, de toute évidence, l'aura incité à tenter ce pari, c'est sa capacité à démontrer que l'innovation peut changer la donne en face d'une concurrence déjà solidement établie.

Bagatelle Junction, qui se veut un immeuble innovant de bureaux et de commerces, sera aménagé dans la nouvelle zone d'affaires haut de gamme de Bagatelle. L'immeuble sera d'une superficie totale de 11 600 m2 , dont 50 % d'espaces communs. Y seront intégrés un jardin intérieur et une grande terrasse. Au total, 89 lots sont proposés : 53 lots pour des bureaux allant de 23m2 à 110m2 et 36 lots de commerces/showrooms variant de 16m2 à 107m2 - avec la possibilité de combiner plusieurs lots pour installer des showrooms de plus grande superficie. L'immeuble accueillera aussi un restaurant de 75m2 et deux salles de réunion communes.

Côté architecture, le promoteur a privilégié l'option qui permet d'optimiser les avantages du terrain pour offrir un grand nombre d'espaces vitrés ouverts sur l'extérieur, des espaces verts à l'intérieur et en dehors de l'immeuble, ainsi qu'un niveau de finition haut de gamme. La dimension écologique reposera sur la production d'une partie de son énergie électrique grâce à des panneaux photovoltaïques, la collecte d'eau pluviale et le tri sélectif des déchets.

Sa proximité avec Bagatelle Mall lui donnera un accès direct sur l'autoroute vers toutes les régions de l'île, que ce soit Port-Louis, la cybercité d'Ébène, Quatre-Bornes, Curepipe ou encore Moka. Le positionnement de Bagatelle Junction lui donne une vue imprenable sur la chaîne de montagnes de Moka, la mer dans le Nord et le Corps de Garde de certains bureaux. Le début des travaux est prévu pour août 2021, avec livraison au deuxième trimestre 2023.

Point de convergence

Le pari de Saeed Currimjee montre-t-il de signes que cela pourrait aboutir ? Le promoteur est confiant sur la base des premiers résultats obtenus. «Le nombre de réservations reçues depuis le mois d'août confirme que nous ne nous sommes pas trompés. Bagatelle Junction sera un point de convergence pour entrepreneurs et investisseurs visionnaires. L'architecture intérieure et extérieure crée un espace dont les dimensions et l'atmosphère offrent un caractère convivial et humain, qui cadre avec le concept de la zone où se dressera l'immeuble. C'est donc une opportunité pour ceux qui souhaitent associer l'efficacité de leurs opérations et de leurs déplacements au confort et au goût d'un espace de vie professionnelle premium», affirme-t-il.

Accura Real Estate Development n'en est pas à son premier essai. Il est à l'origine de plusieurs projets de développements immobiliers, notamment. Rivea, un domaine agricole offrant des dizaines de parcelles sur une superficie totale de 51 arpents à Midlands au centre de l'île ; Les Mariannes Hills, aménagé sur les pentes de la région vallonnée de Les Mariannes avec 30 arpents de terres agricoles divisées en parcelles ; SoBeach, un ensemble de huit villas de luxe sur une des plages les plus prisées de Maurice, à Roches Noires ; l'immeuble de bureaux Ébène Junction (en partenariat avec Focalis Ltd) à Ébène, en 2014 ; et la construction (en cours) de Floreal Gardens, un ensemble de résidences de luxe à Floréal.