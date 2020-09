Algérie: Appel à une participation massive au référendum sur la Constitution pour contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle

-Le Commandant général des Scouts musulmans algérien (SMA), Abderrahmane Hamzaoui a appelé mardi à Alger le peuple algérien à une participation massive au référendum sur la révision de la Constitution prévu le 1er novembre "pour rompre avec les pratiques négatives qui ont touché plusieurs secteurs par le passé, et contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle".

M.Hamzaoui qui a supervisé les travaux du "Forum national de la société civile et de la jeunesse sur la Constitution" a mis en avant l'importance de la révision de la Constitution qui garantit de "nouveaux aspects consacrant le rôle et la place de la société civile et de la jeunesse, et leur contribution aux différents aspects de la vie, en sus de renforcer la gouvernance et de promouvoir la démocratie, la justice, les droits et libertés, l'identité et l'unité nationales".

L'objectif de cette rencontre "est de définir les visions et approches avec la participation de toutes les franges de la société sur l'importance du référendum sur la Constitution" qui sera "une Constitution consensuelle réunissant les avis de tous les Algériens sans exclusive pour l'édification d'une Algérie nouvelle consacrant la démocratie, favorable à la relance économique et au développement durable".

A ce titre, M. Hamzaoui a annoncé l'organisation, le 24 octobre prochain, d'un forum national avec la participation de toutes les parties prenantes de la société, lors duquel il sera procédé à la présentation d'un document final comportant une vision claire autour du rôle et missions de la société civile et des jeunes dans l'après-Constitution, notamment en ce qui a trait à la mise en place des lois organiques et des mesures relatives au développement socio-économique".

A l'occasion, M. Hamzaoui a appelé à " contribuer sérieusement au processus des réformes nationales, à travers la participation au prochain référendum autour du projet de révision de la Constitution comme première étape, en vue de parvenir à la concrétisation d'une Algérie forte".

La rencontre a été l'occasion d'aborder ,entre autres, les horizons de l'Algérie nouvelle, la place de la société civile, les perspectives de la consécration du rôle des jeunes dans la nouvelle Constitution, ainsi que l'importance de la réactivation du Conseil supérieur de la jeunesse et de la création d'un observatoire national de la société civile.