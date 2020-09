Mali: Le CNSP promet de gagner la guerre contre les groupes terroristes

Bamako — L'armée malienne va gagner la guerre contre les groupes terroristes, a promis, lundi soir, le colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple (CNSP, junte), dans un discours à la nation à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance du pays.

"Je voudrais vous faire la promesse que nous gagnerons la guerre qui nous a été imposée", a-t-il promis. Selon le colonel Goïta, les forces de défense et de sécurité doivent être "davantage mobilisées, formées, aguerries et mises dans les conditions matérielles et morales de la victoire qu'elles ont obligation de remporter contre l'ennemi".

Pour le chef du CNSP, les mois à venir doivent être ceux "de résultats et d'engagements décisifs pour que le Mali recouvre rapidement toute sa sécurité sur tout son territoire".

"Les forces de défense et sécurité se battent avec bravoure. Mais, nous le savons tous, les guerres asymétriques se gagnent difficilement. Elles se gagnent avec le temps dans la détermination et dans la résilience", a-t- il poursuivi, promettant que l'Etat allait accroître ses efforts pour "renforcer les capacités opérationnelles" de l'armée.

"Les forces de défense et sécurité répondent et répondront, avec vaillance et en tout lieu, à l'appel du Mali. Elles sont debout sur les remparts et résolues de mourir afin que le Mali demeure. Et le Mali demeurera", a-t- il dit.