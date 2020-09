Egypte: L'Egypte participe à la réunion de haut niveau de la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukry a pris part mardi, 22 sept, à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'occasion de la célébration du soixante-quinzième anniversaire de l'ONU avec pour thème « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut: réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme».

Selon le ministère des Affaires étrangères, M. Choukry a passé en revue la vision égyptienne sur le présent et l'avenir de l'ONU et le régime international multilatéral.

Le délégué permanent de l'Égypte auprès de l'ONU à New York Mohamed Idriss a affirmé la tenue de cette réunion à une phase fondamentale de l'histoire de l'organisation, ajoutant que la déclaration politique qui sera adoptée par la réunion se focaliserait sur les acquis réalisés par l'ONU en 75 ans et les défis auxquels se heurte actuellement l'organisation, de même qu'une vision de la formule de l'action internationale multilatérale dans l'avenir aux fins de pouvoir réaliser la paix, la sécurité et la prospérité auxquels aspirent les peuples.

L'Égypte, a-t-il dit, a joué un rôle actif dans le processus de négociations sur cette déclaration et a tenu à y inclure la vision et les aspirations des peuples arabes et africains.