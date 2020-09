Maroc: Plateforme "Tawjihi" - Modification du calendrier d'admission aux établissements à accès limité

Rabat — Le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé la modification du calendrier de la procédure d'admission aux établissements à accès limité concernés par la procédure "Tawjihi", au titre de l'année universitaire 2020-2021, à travers l'augmentation du nombre d'étapes pour répondre aux propositions d'inscription, ainsi qu'en déterminant les délais de dépôts des originaux du baccalauréat.

La modification du calendrier de la procédure d'admission à la première année aux établissements à accès limité concernés par la procédure "Tawjihi" vise à accélérer la procédure des modifications d'inscriptions au sein des établissements et offrir une meilleure chance d'accès aux étudiants se trouvant en liste d'attente, a souligné le ministère dans un communiqué.

Le calendrier de réponse aux propositions d'accès sera réparti en différentes étapes, a indiqué la même source, précisant que la troisième étape fondamentale se tiendra du 22 au 24 septembre, la quatrième du 26 au 28 septembre et l'étape complémentaire du 04 au 06 octobre.

En outre, les candidats sont appelés à répondre aux propositions soumises lors de chaque étape séparément, sur l'espace «proposition d'accès» disponible sur la plateforme, indique la même source, soulignant que l'absence de réponse sera considérée comme un rejet de la proposition et un abandon définitif de la candidature.

Concernant le dépôt des diplômes originaux du baccalauréat, les candidats ayant choisi la réponse « J'accepte définitivement l'admission proposée » dans les phases 1, 2, 3 et 4 sont invités à déposer l'original du Baccalauréat dans l'établissement concerné entre le 30 septembre et le 02 octobre et dans la phase complémentaire, entre le 07 et le 09 octobre.

Exceptionnellement et en cas d'impossibilité de déplacement en raison des mesures sanitaires, les candidats peuvent déposer leurs Baccalauréat à l'établissement universitaire le plus proche de la résidence du candidat et ce, parmi les établissements participant au processus d'admission via la plateforme «Tawjihi».

Il s'agit de l'Écoles Supérieures de Technologies, la Facultés des Sciences et Techniques, l'Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion, l'Écoles Nationales des Sciences Appliquées, l'Écoles Nationales Supérieure d'Arts et Métiers et l'Ecole Nationale Supérieure de l'Art et de Design.

Le ministère a appelé les étudiants à visiter régulièrement leurs espaces sur la plateforme «Tawjihi» (www.tawjihi.ma), pour davantage d'informations relatives aux procédures et aux délais fixés pour chaque étape du processus.